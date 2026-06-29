¿Sentís la cabeza «nublada»? La ciencia investiga qué papel juega el intestino en la claridad mental

¿Te cuesta concentrarte, sentís que pensás más lento o que la memoria no responde como antes? Esa sensación, conocida popularmente como niebla mental, puede tener múltiples causas. Dormir poco, el estrés o algunas enfermedades son las más frecuentes, pero la ciencia también está poniendo la lupa sobre otro protagonista inesperado: el intestino.

En los últimos años, distintas investigaciones profundizaron en el llamado eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación permanente entre ambos órganos que influye no solo en la digestión, sino también en el estado de ánimo, la respuesta inmunológica y algunas funciones cognitivas. El tema fue analizado recientemente por The New York Times, a partir de entrevistas con especialistas que estudian esta conexión.

¿Qué es el eje intestino-cerebro?

Aunque parezcan órganos independientes, el cerebro y el sistema digestivo mantienen un diálogo constante. Gran parte de esa comunicación ocurre a través del nervio vago, una estructura que transmite señales en ambos sentidos y participa en funciones como la digestión, la relajación y el control de la inflamación.

A ese intercambio se suman hormonas, células del sistema inmunológico y sustancias químicas producidas por las bacterias intestinales. Algunas de ellas participan en la producción o regulación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA, moléculas vinculadas con el bienestar emocional y el funcionamiento del sistema nervioso.

¿Por qué un problema digestivo puede afectar la cabeza?

Los especialistas explican que muchas personas con trastornos digestivos también describen cansancio, dificultad para concentrarse o una sensación de lentitud mental.

Todavía no existe una respuesta definitiva sobre el mecanismo que produce esta asociación, pero una de las hipótesis es que, cuando el intestino permanece inflamado o muy sensible, envía señales de alerta constantes al cerebro. Esa comunicación sostenida podría afectar la atención, el rendimiento mental y la sensación general de bienestar.

Además, existen factores que pueden impactar tanto en el intestino como en el cerebro al mismo tiempo, entre ellos el estrés crónico, la ansiedad, una alimentación pobre en fibra, la falta de descanso, algunas infecciones o determinados cambios hormonales.

El microbioma también entra en juego

Dentro del intestino viven billones de microorganismos que conforman el llamado microbioma intestinal. Lejos de ser perjudiciales, muchas de estas bacterias cumplen funciones esenciales para el organismo.

Una comunidad microbiana diversa ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, participa en la digestión, reduce procesos inflamatorios y produce compuestos que pueden influir sobre distintas regiones cerebrales relacionadas con la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones.

Cuando ese equilibrio se altera —por una mala alimentación, el estrés, el uso de ciertos medicamentos o enfermedades digestivas— también podrían aparecer consecuencias que trascienden al aparato digestivo.

¿Conviene tomar probióticos?

Los especialistas piden prudencia. Aunque los probióticos demostraron beneficios en situaciones específicas, todavía no existen pruebas suficientes para recomendarlos de manera generalizada con el objetivo de mejorar la claridad mental.

Incluso algunos estudios pequeños observaron que determinadas personas con sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado presentaban síntomas de niebla mental mientras consumían ciertos probióticos, por lo que la indicación siempre debe ser individualizada y supervisada por un profesional de la salud.

Qué hábitos ayudan a cuidar el intestino y el cerebro

Más allá de que todavía quedan preguntas por responder, existe consenso sobre algunas estrategias que favorecen tanto la salud digestiva como el bienestar general:

Consumir abundantes frutas, verduras, legumbres y frutos secos.

Priorizar alimentos ricos en fibra.

Incorporar alimentos fermentados, como yogur natural o kéfir, cuando estén indicados.

Dormir entre siete y nueve horas por noche.

Realizar actividad física de manera regular.

Reducir el consumo de alcohol y de alimentos ultraprocesados.

La ciencia todavía busca respuestas

Los investigadores coinciden en que el vínculo entre el intestino y el cerebro es mucho más complejo de lo que se pensaba hace algunos años. Si bien aún no puede afirmarse que un problema intestinal sea la causa directa de la niebla mental, cada vez aparecen más evidencias de que ambos sistemas trabajan estrechamente conectados.

Por eso, cuidar la salud digestiva no solo puede beneficiar al aparato digestivo. También podría convertirse en un aliado para mejorar la energía diaria, el estado de ánimo y la claridad mental.