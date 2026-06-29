Delgado Sempé cruzó a la FIA por el archivo de la denuncia sobre el avión oficial de Río Negro

La aeronave oficial fue vendida en 2024 por 2,6 millones de dólares, operación que dio origen a la denuncia archivada por la FIA. Foto: Marcelo Ochoa.

Luego de que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) resolviera archivar la denuncia por la venta del avión oficial de Río Negro al concluir que no existieron irregularidades en la operación, el legislador provincial Luciano Delgado Sempé salió al cruce de la resolución y cuestionó el desempeño del organismo de control.

En un comunicado difundido este sábado, el integrante del bloque Vamos con Todos sostuvo que la decisión «no es una resolución producto de una investigación, sino de la decisión de no investigar».

La FIA descartó irregularidades en la venta del avión oficial y cuestionó la denuncia del legislador

La resolución de la fiscal Dolores Cardell había descartado los cuestionamientos sobre la venta de la aeronave oficial, un Cessna Citation V Ultra 560, al considerar que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente y que no existió daño fiscal. Además, había cuestionado la denuncia presentada por Delgado Sempé por entender que carecía del respaldo suficiente para sostener las presuntas irregularidades.

Frente a ello, el legislador afirmó que la FIA «no analizó ninguno de los puntos centrales de la denuncia», al asegurar que el organismo «no pidió pruebas independientes, no realizó pericias propias, no convocó al denunciante para ampliar la presentación y se limitó a aceptar la versión del propio Gobierno denunciado».

Según recordó, la presentación original cuestionaba cuatro aspectos de la operación: el precio de venta de la aeronave, el pago en especie mediante vuelos sanitarios, el costo de los vuelos vacíos desde Buenos Aires y la transparencia del procedimiento licitatorio.

El legislador aseguró que la FIA no analizó si la Provincia recibió el valor real de la operación

«La discusión nunca fue si el avión valía 2,6 millones de dólares, sino si la Provincia realmente recibió ese valor», afirmó. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno anunció la venta «a cambio de vuelos sanitarios», pero «ocultó que también les cobra a los rionegrinos los costos operativos y los vuelos vacíos que el avión realiza desde y hacia Buenos Aires». Según indicó, esa diferencia económica «jamás fue analizada por la FIA».

Delgado Sempé también cuestionó que la Fiscalía haya señalado errores en la denuncia para fundamentar el archivo del expediente.

«Si faltaba información, la obligación de la Fiscalía era pedirla e investigar, no cerrar el caso. Un organismo de control no puede esconder su inacción detrás de un error de transcripción», expresó.

Otro de los cuestionamientos apuntó a la independencia del organismo de control. «Toda la resolución se basa en informes elaborados por el propio Gobierno. La FIA no produjo una sola prueba independiente. Cuando un organismo de control se limita a validar los papeles del Ejecutivo, deja de controlar y pasa a defender al poder», afirmó.

El legislador también apuntó personalmente contra la titular de la Fiscalía. «Se ve que la doctora Cardell habla de pesca porque hace dos años que está de vacaciones en la Fiscalía. En lugar de investigar los actos del Gobierno, decidió archivarlos», sostuvo.

Finalmente, agregó: «Se nota demasiado el cambio de rol de Cardell. Pasó de ser asesora de Juntos Somos Río Negro a tapar los negocios de JSRN. Los organismos de control están para controlar al poder, no para protegerlo».

Delgado Sempé concluyó que continuará reclamando explicaciones sobre la operación. «Los rionegrinos merecen saber si la venta del avión fue realmente conveniente para la Provincia o para otros intereses. Esa respuesta la FIA decidió no buscarla. Nosotros no vamos a dejar de exigirla», afirmó.

Cómo comenzó la polémica por el avión oficial

La controversia por la aeronave oficial se originó luego de que el Gobierno de Río Negro resolviera vender el Cessna Citation V Ultra 560, adquirido en 2022 durante la gestión de Arabela Carreras. La Provincia argumentó que el mantenimiento del avión resultaba antieconómico y avanzó con una licitación pública para desprenderse de la unidad.

La operación se concretó en 2024 con la empresa Aerovida por 2,6 millones de dólares. Parte del pago se acordó en vuelos sanitarios que serían utilizados por la Provincia, una modalidad que fue defendida por el Ejecutivo al sostener que permitiría reducir costos y evitar el mantenimiento permanente de una aeronave propia.

Tras conocerse la venta, el legislador Luciano Delgado Sempé presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas al cuestionar el precio de la operación, el mecanismo de pago y los costos vinculados a los vuelos sanitarios. Ese expediente fue el que la FIA resolvió archivar y cuya resolución motivó ahora una nueva respuesta del legislador.