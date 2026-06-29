Terremotos en Venezuela: el rol clave de Bart, el perro argentino que participa en el rescate de sobrevivientes entre los escombros

Un temblor de magnitud 4,6 a sacudió este lunes Venezuela sin provocar daños adicionales pero reviviendo el temor en la población, cinco días después del doble terremoto que dejó al menos 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos. En paralelo, desde las Fuerzas Armadas Argentinas compartieron que en las últimas horas gracias a la ayuda de un perro entrenado se logró el hallazgo de dos niños con vida.

La nueva réplica se sintió en Caracas y el vecino estado La Guaira.

Bart, el perro que encontró sobrevivientes en Venezuela

«Durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente argentino, que ingresó a un túnel abierto entre los escombros», dijeron desde las Fuerzas Armadas Argentinas.

Destacaron que Bart «permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto».

Sigue la búsqueda de desaparecidos luego de los terremotos en Venezuela

La réplica de este lunes es la más intensa reportada desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

«No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional», afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, en un mensaje de Telegram.

El último balance oficial del doble terremoto es de 1.450 muertos, 20 más que el sábado, y 3.150 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

Rodríguez dijo que 189 edificios sufrieron un colapso total, y que el total de inmuebles afectados es de 774.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un salvoconducto para que rescatistas, médicos y voluntarios puedan acceder a la zona de desastre.

Con información de AFP