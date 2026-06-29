Juntos Somos Río Negro reúne a su conducción provincial en Roca y presenta la mesa local a sus afiliados

Roca será sede este lunes de una doble actividad de Juntos Somos Río Negro. El partido convocó a una reunión de la mesa provincial para las 15 en la Asociación Volantes y, a las 19, presentará oficialmente la mesa local ante sus afiliados en el salón de la UTA.

Las actividades se desarrollarán en una ciudad donde la fuerza busca fortalecer su estructura política. En mayo, durante una visita a Roca, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el partido estaba dispuesto a participar un frente amplio para competir por el municipio.

Ese posicionamiento fue ratificado en junio por el actual presidente de Juntos Somos Río Negro Rodrigo Buteler durante la conferencia de prensa posterior a su asunción. Allí afirmó que el espacio «siempre tuvo un espíritu aliancista», aunque aclaró que la prioridad será «defender los intereses de Río Negro».

La mesa provincial de Juntos Somos Río Negro buscará ordenar el funcionamiento interno del partido

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, explicó que la reunión de las 15 será «una reunión interna de trabajo» y recordó que, tras la renovación de autoridades, la mesa provincial decidió volver a reunirse de manera presencial para comenzar a ordenar el funcionamiento partidario.

«Tras una reunión virtual decidimos juntarnos de manera presencial en función de ya empezar a darle un método de funcionamiento al partido», señaló Buteler. Además, Indicó que ese esquema incluirá el trabajo conjunto de concejales, legisladores, intendentes, integrantes de los tribunales de cuentas y las mesas locales.

Como parte de esa reorganización, Buteler adelantó que el martes la conducción aprovechará la visita de los intendentes al VMOS, en San Antonio Oeste, para realizar un nuevo encuentro de la mesa de jefes comunales. «Vamos a armar un esquema de trabajo con los concejales. Por otro lado, con los tribunales de cuentas», anticipó, al señalar que la intención es coordinar el funcionamiento de cada uno de los espacios partidarios.

Otro de los temas que estará sobre la mesa será la creación de «un instituto o un centro de formación de afiliados y de todos los dirigentes de Juntos». Según Buteler, la propuesta apunta a formar cuadros políticos que permitan «seguir renovando los cargos gubernamentales de cara al futuro».

La presentación de la mesa local de Juntos Somos Río Negro en Roca

La segunda actividad se realizará a las 19 y estará destinada a los afiliados de Roca. «Es la presentación de la mesa local de Roca con los afiliados», explicó Buteler, quien confirmó que participará del encuentro.

La conformación de las mesas locales es uno de los ejes de la nueva conducción partidaria. Tras asumir la presidencia de Juntos Somos Río Negro, Buteler sostuvo que el objetivo es mantener reuniones periódicas con intendentes, concejales, tribunales de cuentas y referentes locales para fortalecer la presencia territorial del partido.

Además, señaló que la fuerza buscará crecer en los municipios donde hoy no gobierna como uno de los desafíos que se planteó la nueva conducción partidaria.