Más de 15 disparos en un barrio de Roca: investigan el ataque y buscan a los sospechosos

La Policía de Río Negro investiga un violento episodio ocurrido el domingo por la noche en barrio Fiske Menuco, en Roca, donde desconocidos efectuaron una serie de disparos desde un vehículo en movimiento. En el lugar se secuestraron más de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros, aunque no hubo personas heridas.

El hecho fue denunciado alrededor de las 20.30 mediante un llamado telefónico que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de calle Hungría al 700. Personal policial acudió al lugar y dio intervención al Gabinete de Criminalística, que realizó las primeras pericias mientras la Brigada de Investigaciones comenzó a trabajar para identificar a los responsables.

Qué se sabe del ataque

El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó que el vehículo involucrado no pudo ser localizado.

«Hubo un llamado aludiendo a que un auto había pasado y había efectuado varias detonaciones. Nosotros hablamos de tiroteo cuando hay un enfrentamiento. En este caso, los individuos efectuaron varios disparos», aclaró el jefe policial.

Durante la inspección de la escena, los efectivos encontraron «más de 15 vainas de 9 milímetros tiradas en la vía pública». De acuerdo con los primeros indicios, los disparos podrían haber estado dirigidos hacia un domicilio de la zona.

Sin embargo, González indicó que hasta el momento esa hipótesis no pudo ser confirmada debido a la escasa colaboración obtenida durante las actuaciones.

«Se estableció un domicilio hacia donde podrían haber sido dirigidos los disparos, pero la persona que reside ahí no nos dio mucho aporte», señaló.

Sin heridos y con una investigación en marcha

La Policía confirmó que no se registraron personas lesionadas producto del ataque y que tampoco fue hallado el vehículo señalado por los testigos.

Ahora la investigación quedó en manos de la Brigada de Investigaciones, que trabaja en la búsqueda de registros fílmicos y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido del automóvil e identificar a quienes participaron del hecho.

«La Brigada está trabajando, buscando cámaras y viendo si podemos dar con estas personas», sostuvo González.

El episodio se suma a otros hechos recientes con armas de fuego registrados en la zona, aunque por el momento las autoridades no informaron que exista alguna vinculación entre las distintas investigaciones.