«Irrupción de aire antártico»: mapa del fenomeno que traerá temperaturas bajo cero y nieve a la Patagonia

La última semana de junio arranca con un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas de la región. El avance de un sistema frontal desde el Pasaje de Drake impulsará una irrupción de aire antártico que romperá la estabilidad inicial en el norte patagónico, provocando un desplome térmico generalizado, heladas severas y precipitaciones que cambiarán de estado físico con el correr de las horas.

Según lo publicado por el sitio especializado Meteored, el frente modificará el mapa del tiempo de forma progresiva.

Mientras las primeras jornadas mantendrán cielos despejados con heladas matinales en los valles y la costa, la masa de aire frío alcanzará la Línea Sur de Río Negro y el centro neuquino durante la segunda mitad del martes, instalando un escenario invernal que registrará sus marcas más bajas durante el miércoles.

El cronograma del aire antártico: cuándo impacta en Río Negro y Neuquén

El sistema invernal avanzará desde el extremo sur del país y ganará terreno hacia el norte de la Patagonia según el siguiente esquema diario:

Lunes: la estabilidad predominará en Neuquén, Viedma y Bariloche con tiempo despejado y heladas matinales. El frente frío se concentrará inicialmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz con lluvias que mutarán a nieve.

la estabilidad predominará en con tiempo despejado y heladas matinales. El frente frío se concentrará inicialmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz con lluvias que mutarán a nieve. Martes (Segunda mitad): el aire polar ingresará al norte patagónico. Las temperaturas descenderán de forma marcada y las nevadas alcanzarán la estepa de Chubut y la Línea Sur de Río Negro , donde se esperan chaparrones de nieve y muy baja sensación térmica.

el aire polar ingresará al norte patagónico. Las temperaturas descenderán de forma marcada y las nevadas alcanzarán la estepa de Chubut y la , donde se esperan chaparrones de nieve y muy baja sensación térmica. Miércoles: será la jornada más fría de la semana. Un potente sistema de alta presión de 1040 hectopascales se instalará en el centro de la Patagonia, activando heladas generales y marcas extremas en toda la región.

Qué pasará en la cordillera, la Línea Sur y Vaca Muerta

Las condiciones climáticas presentarán particularidades según la geografía de las provincias, afectando tanto al turismo como a la actividad hidrocarburífera:

Bariloche y la región andina: el martes registrará lluvias que se transformarán en nieve entre el mediodía y la tarde . El viento del sector este limitará el acumulado en las montañas, pero la noche cerrará con heladas severas. En Esquel , los chaparrones de nieve serán continuos con una máxima de -1°C .

el martes registrará lluvias que se transformarán en . El viento del sector este limitará el acumulado en las montañas, pero la noche cerrará con heladas severas. En , los chaparrones de nieve serán continuos con una máxima de . Vaca Muerta y el Alto Valle: el frente frío alcanzará la cuenca petrolera a última hora del martes. En Neuquén las temperaturas se mantendrán un poco más elevadas, aunque el ingreso del aire antártico provocará chaparrones aislados y episodios de agua nieve en localidades del centro provincial y áreas operativas de Añelo.

el frente frío alcanzará la cuenca petrolera a última hora del martes. En las temperaturas se mantendrán un poco más elevadas, aunque el ingreso del aire antártico provocará en localidades del centro provincial y áreas operativas de Añelo. Viedma y la costa: la capital rionegrina sentirá el impacto el miércoles, sosteniendo una jornada muy fría con chaparrones dispersos impulsados por ráfagas del sector sudoeste.

El mapa de las heladas: las marcas mínimas previstas para el miércoles

La consolidación del centro de alta presión generará registros térmicos inusuales para el cierre del mes en los principales cascos urbanos: