Cartas: Salida de la pandemia

La salida de la cuarentena implica un desafío de tanta magnitud que las personas comunes no sabemos si quienes nos gobiernan son totalmente conscientes de que hay situaciones que van a tener que cambiar, que no van a ser como antes.

Esta afirmación se basa en el siguiente planteo: en el AMBA circulaban hasta marzo entre ferrocarriles, subtes y ómnibus más de cuatro millones de personas, en la más absoluta condición de hacinamiento. Más de 10 personas por metro cuadrado. ¡Sí! Cara contra cara (dicho sea de paso, si en la tragedia de Once los pasajeros hubieran viajado sentados, el número de víctimas habría sido muchísimo menor, pero en ese momento de este detalle no se habló, no aprendimos), y esto ocurre en el 80% de la jornada.

¿Cuál sería el desafío para viajar poscuarentena? Que las empresas públicas y privadas de transporte dupliquen la cantidad de ómnibus y los trenes sean el doble de largo, por la evidente razón de que a igual cantidad de gente aumentaría la distancia entre ellas, al menos un poco.

Esto implica comprar más micros, contratar más chóferes, invertir más. Y he ahí que para hacer todo esto necesitamos moneda, la coyuntura nos pide a gritos “creer en nuestra moneda”.

A este punto no va a faltar alguna “porrista” de la “teoría de la divisa” agitando la bandera del “respaldo monetario” de monedas foráneas porque la nuestra “no vale”. Pues bien, hoy nuestra moneda vale. ¿Por qué? Porque sirve, para comer, comprar y negociar entre nosotros.

Nuestra solución económica a la salida de la cuarentena es totalmente local. Estamos frente a una oportunidad de crear tácitamente un pacto entre nosotros: el pacto de creer en nuestras propias soluciones para nuestros propios problemas. Y ese es el valor de nuestra moneda.

Fulvio Tesei Uller

DNI 17.681.955



Buenos Aires