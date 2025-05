Estacionamiento medido en San Martín de los Andes

Marcelo Enrique Barros, DNI 14.937.752

San Martín de los Andes

Sr. Director del diario Río Negro:

Le adjunto la copia de una nota enviada el mes pasado al Honorable Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo, de la cual aún no tengo una respuesta ni por sí ni por no.

Con ella busco informar a los trabajadores que pasan por la misma situación, que se está realizado este pedido a nuestros representantes comunales de San Martín de los Andes.



De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de solicitar se contemple la incorporación a la normativa de estacionamiento medido, la posibilidad de abonar un importe o abono mensual para estacionar, destinado a los vecinos cuyo lugar de trabaio quedó afectado por el nuevo sistema de estacionamiento.

Mi solicitud se fundamenta en que debo permanecer trabajando por varias horas en la sede de Radio Nacional. Soy una persona de 62 años y durante el invierno no podré por el clima y mi edad acceder al trabajo, al estar la calle Villegas comprendida dentro del estacionamiento medido y no existir un lugar cercano donde estacionar, tampoco existe la posibilidad de pagar para hacerlo por esa cantidad de horas, sin contar con que el transporte urbano pasa completo desde la Vega y no se detiene para ascender al mismo.

Debo aclarar que hice la consulta pertinente en las oficinas de SAEM San Martín, y me respondieron que en la ciuda de Neuquén sí existe la posibilidad de abonar de esa forma, y me dijeron que es en San Martín de los Andes donde el municipio no permite que exista dicha categoría.

Concluyo solicitando que sería razonable establecer una categoría de un importe mensual destinado a los trabajadores que no están de vacaciones ni por turismo, cuyos empleos empleos están afectados por el estacionamiento medido.

Les dejo mis dates para que, por respeto a un vecino que cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones para con el Municipio esperando que esa administración municipal cumpla con las suyas, me comunique por escrito la respuesta a la presente, que puede por correo electrónico o que concurra a retirarla.

Sin otro particular provecho para saludarlos a uds. con mi mayor consideración.

Saludos cordiales y muchas gracias por su atención.