Ing. Jorge Alfredo Guido DNI Nº 4.548.075

JORGEAG@YAHOO.COM

CIPOLLETTI

Lei la carta (9/AGO/25) del vecino y amigo del barrio Jorge relativo a la contaminación Visual. Esta urbanización lo desarrollamos pagando un adicional por el soterramiento de todos los servicios para evitar la contaminación visual. Posteriormente la Municipalidad permitió que la empresa Cablevisión desplegara sus cables y demás elementos colgándolos de las luminarias de los vecinos.

Luego vino la empresa de teléfonos y en algunos casos además enterró postes y desplego sus cables todo aéreo. Por supuesto que el Municipio cobraba tasas por el uso de instalaciones y el espacio aéreo a las empresas. El Municipio no pierde oportunidad para recaudar sin contribuir en modo alguno. ¿Porque cobra una tasa aérea cual es el fin? Las luminarias y cableado subterráneo lo pagamos nosotros y la empresa Agua y Energía (en ese momento) se adueñó de los mismos y PUNTO.

Solo le puedo comentar al amigo. ¡CHE NOS ENCONTRAMOS EN CIPOLLETTI, NO EN NUEVA YORK¡. No se si podremos ver, mientras estemos en la Tierra, un mejoramiento de la contaminación visual. Tampoco se si al resto de los ciudadanos les importa esto, cuando veo basura tirada en esquinas de la Ciudad y en plazas y lotes. Los repositorios de botellas para reciclar muestran el grado de incivilidad de nuestros vecinos.

Tampoco veo que el Municipio tenga iniciativas para disponer de botellas de vidrio, cartones y otros residuos como cartones, metales, artículos electrónicos y muchos otros que son reciclables, Digo residuos porque cuando están mezclados es basura. Acumular pilas y colocarlas en cubos de Hormigon no es lo más adecuado. El municipio es tipo night club por las pocas luces y el ruido que hace.

Atentamente.-