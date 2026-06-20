Sahiora presentó en Neuquén el nuevo Chevrolet Sonic, el SUV coupé que apuesta a transformar la movilidad urbana

Esta unidad es uno de los lanzamientos más esperados de este 2026. Fotos: Oscar Livera.-

El concesionario oficial Chevrolet para Neuquén y Río Negro, Sahiora, fue escenario del lanzamiento regional del nuevo Chevrolet Sonic, un SUV coupé que llega para posicionarse como una de las principales novedades del segmento de vehículos compactos.

La presentación reunió a autoridades de la marca, directivos del concesionario, responsables comerciales, clientes, medios de comunicación y público en general, quienes pudieron conocer de cerca una propuesta que busca marcar tendencia en un mercado en constante evolución.

Un nuevo jugador para el segmento que más crece

El nuevo Chevrolet Sonic desembarca como un SUV compacto que se ubica entre el Onix y la Tracker dentro de la gama de la marca. Con un diseño moderno y una fuerte impronta tecnológica, el modelo apunta a quienes buscan dar el salto hacia una nueva experiencia de conducción, combinando estilo, conectividad, seguridad y eficiencia.

Gabriel Lagos, gerente comercial junto a Soel Salem, presidente de Sahiora S.A.-

Durante el evento, los asistentes pudieron recorrer la unidad, conocer sus principales características y participar de distintas actividades organizadas por la concesionaria, entre ellas sorteos con premios exclusivos y pruebas de manejo de un vehículo que ya se encuentra disponible en los salones de venta de Sahiora.

Tecnología, seguridad y conectividad

El Sonic incorpora un motor naftero 1.0 turbo de 116 CV asociado a una transmisión automática de seis velocidades. Además, se destaca por ofrecer un paquete tecnológico de última generación que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, sistema de mantenimiento de carril y seis airbags de serie.

En materia de conectividad, suma el sistema multimedia MyLink con pantalla de hasta 11 pulgadas, panel digital de instrumentos, integración con Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar con Wi-Fi nativo y la aplicación myChevrolet, que permite gestionar distintas funciones del vehículo desde el teléfono celular.

Un diseño pensado para destacarse

El diseño también ocupa un lugar central en la propuesta. Con líneas de SUV coupé, iluminación Full LED, llantas de aleación de 17 pulgadas y una identidad visual propia, Chevrolet apuesta a un modelo pensado para quienes buscan destacarse tanto en la ciudad como en la ruta.

A esto se suma un amplio equipamiento de confort, con aire acondicionado digital automático, sistema Easy Entry & Easy Start, asistente de estacionamiento y un baúl de 392 litros que aporta practicidad para el uso diario y los viajes.

Una apuesta al crecimiento regional

Durante la presentación, el presidente de Sahiora, Soel Salem, destacó la importancia que representa este lanzamiento para la región y para la marca.

“Es un momento muy importante para el desarrollo de la región. Chevrolet viene acompañando de cerca a sus clientes con propuestas innovadoras que forman parte de las nuevas formas de entender y transitar la movilidad urbana. Estamos viviendo una reactivación importante en el rubro y eso se celebra. Tenemos planes para acompañar a todo tipo de clientes y brindarles la experiencia que están buscando”, afirmó.

El cambio de paradigma en la movilidad

Por su parte, el gerente comercial de Sahiora, Gabriel Lagos, remarcó que la llegada del nuevo Sonic representa mucho más que la incorporación de un nuevo vehículo al mercado.

Gabriel Lagos. Gerente Comercial (izq), Soel Salem. Presidente de Sahiora (cen), Marcos Ramidán. Gerente operativo de Sahiora (der).

“Estamos muy contentos porque no solamente presentamos una nueva unidad, sino también una nueva manera de entender la movilidad, la eficiencia, la tecnología y la seguridad. Este vehículo es una de las mejores opciones dentro del segmento de las SUV compactas, que es el que más creció en los últimos meses”, señaló.

Lagos agregó que “para muchos usuarios representa la posibilidad de dar un salto de segmento y animarse a una propuesta diferente. La zona se ha vuelto muy competitiva y estamos presentando productos que se destacan por su combinación de tecnología, seguridad y equipamiento”.

Una experiencia que ya se puede vivir en Sahiora

El evento concluyó con una gran convocatoria de clientes y público interesado, que tuvo la oportunidad de realizar consultas, participar de sorteos y conocer de primera mano todas las prestaciones del nuevo modelo.

Con este lanzamiento, Chevrolet y Sahiora refuerzan su presencia en una región que continúa creciendo de la mano del desarrollo económico y urbano, ofreciendo una alternativa que busca responder a las nuevas demandas de movilidad de los usuarios de Neuquén y Río Negro.