Barrio Confluencia de Neuquén: cómo será la obra pluvial que busca mejorar el escurrimiento del agua

Mariano Gaido destacó que las obras contemplan un sistema de drenaje subterráneo, pavimento y mejoras en calles troncales del barrio.

La Municipalidad de Neuquén impulsa un conjunto de obras pluviales y de pavimentación para el barrio Confluencia que alcanzará más de 60 cuadras. El proyecto contempla la construcción de un sistema de drenaje, pavimento, cordón cuneta y mejoras en calles estratégicas para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y la circulación.

Los trabajos se desarrollarán principalmente al este de Obrero Argentino y comenzarán en los próximos 45 a 60 días, según informó el Municipio.

Obras pluviales en barrio Confluencia: cómo será el sistema de drenaje

El eje de la intervención será la construcción de un canal hormigonado debajo de la calle Los Álamos. La estructura tendrá siete metros de ancho y un metro y medio de altura y permitirá conducir el agua de lluvia hasta un pozo de bombeo ubicado junto al río Neuquén.

El intendente Mariano Gaido explicó que el sistema responde a una característica particular del sector. «Tomando como eje a la calle Obrero Argentino, desde el río Neuquén al río Limay, tenemos de Obrero Argentino hacia el este todo un desarrollo de proyectos que fundamentalmente tienen que ver con lo pluvial, donde el escurrimiento es clave».

Las obras acompañan el desarrollo del paseo costero de Neuquén. Foto: archivo.

Gaido señaló que gran parte del barrio se encuentra por debajo de la cota de la defensa costera, por lo que el agua no puede evacuar por gravedad. «Los días de lluvia el agua no sale por gravedad porque queda adentro de la ciudad. Entonces allí el trabajo pluvial es fundamental», explicó.

Además de Los Álamos, las intervenciones alcanzarán las calles El Chocón, Copahue y Aguado, consideradas corredores principales del barrio. El intendente indicó que primero se ejecutará la infraestructura hidráulica y luego se avanzará con la base, la subbase y el pavimento.

Cuándo comenzarán los trabajos en el barrio Confluencia

El sistema prevé que el agua captada por sumideros y conductos subterráneos desemboque en el canal principal, que continuará por El Chocón y Lope de Vega hasta un pozo de bombeo desde donde será impulsada hacia el río Neuquén.

«Ahí se va a acumular toda el agua que viene por ese canal y desde allí se va a sacar con bombas hacia el río», detalló Gaido. También agregó: «Todo está diseñado para que el agua se conduzca a través de esos caños, llegue al canal y del canal al río».

El jefe comunal aseguró que todas las obras ya están en proceso de licitación y afirmó: «Todas están en licitación y todas empiezan este año. De acá a 45 días vamos a tener en obra tanto los trabajos pluviales como los de asfalto».

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, informó que también se proyectan obras al oeste de Obrero Argentino para completar sectores que aún no cuentan con pavimento. «También estamos en proceso de licitación y próximamente vamos a estar en obra. Ahí también va obra pluvial y vamos a estar casi al 100% del barrio con infraestructura», sostuvo.