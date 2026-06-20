El Cerro Catedral recibió hasta 36 centímetros de nieve y crece la expectativa por la temporada

El invierno se adelanta en Bariloche: nieve fresca en el Catedral. Foto: gentileza

A poco del inicio de la temporada invernal, el cerro Catedral continúa acumulando nieve de muy buena calidad, lo que alimenta las expectativas de cara a la apertura de las pistas.

Nieve en Bariloche: el Cerro Catedral acumula nieve a días de la temporada

Durante las últimas horas, la montaña registró entre 10 y 36 centímetros de nieve nueva desde la cota de los 1.500 metros hacia arriba. Los mayores espesores se dieron en los sectores protegidos del viento.

Desde el centro de esquí informaron que se trata de nieve seca y de excelente calidad, aunque con una distribución irregular debido a las intensas condiciones de viento en altura.

Por debajo de los 1.500 metros, la acumulación de nieve fresca oscila entre los 2 y los 10 centímetros.

Quienes deseen seguir la evolución de las condiciones de la montaña pueden hacerlo a través de las cámaras en vivo disponibles en el sitio web de Catedral Alta Patagonia.

En tanto, la cima del cerro Otto, el más cercano a la ciudad de Bariloche, también volvió a teñirse de blanco con los últimos registros de nieve. Sin embargo, debido al intenso viento que afecta a la zona, este sábado el servicio del teleférico permanece suspendido.