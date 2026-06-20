Rescataron a un perro que sufría maltrato en San Martín de los Andes: quedó bajo resguardo y recibirá atención

Un perro fue rescatado este viernes durante un allanamiento en San Martín de los Andes, luego de una denuncia por presunto maltrato animal. El procedimiento permitió retirar al animal de la vivienda y trasladarlo a un lugar seguro para su atención.

Según informó la Policía de Neuquén, la intervención comenzó a partir de la denuncia de una vecina, quien aseguró que el perro permanecía desde hacía un tiempo prolongado en «condiciones inadecuadas» dentro de un domicilio particular.

Allanamiento por maltrato animal en San Martín de los Andes

Tras la denuncia, tomó intervención la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial junto con Guardas Ambientales, que realizaron las evaluaciones correspondientes. Luego de esas actuaciones, la Justicia autorizó el allanamiento de la vivienda señalada.

El procedimiento se llevó a cabo con la participación de personal policial, Guardas Ambientales y una veterinaria municipal. Durante la inspección encontraron al perro en el sector posterior de la casa y resolvieron retirarlo de manera preventiva.

Dónde quedó el perro rescatado y cómo continúa la investigación

Por disposición de las autoridades judiciales y para garantizar su bienestar, el animal fue trasladado al predio de Guardas Ambientales, donde recibirá controles veterinarios y los cuidados necesarios.

Desde ese organismo indicaron que el perro permanecerá bajo resguardo mientras se evalúa su estado general y se cumplen las medidas dispuestas por la Justicia.

Las actuaciones fueron notificadas a la Fiscalía interviniente, que continuará con las medidas judiciales previstas. Hasta el momento, las autoridades no difundieron información sobre posibles imputaciones.