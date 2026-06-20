La reacción de Lionel Messi cuando conoció a La Mona Jiménez en la concentración argentina

El ídolo del cuarteto visitó a la Scaloneta en Kansas, compartió un asado con los jugadores y protagonizó un emotivo encuentro con el capitán argentino.

En plena participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Carlos «La Mona» Jiménez vivió un momento que difícilmente olvidará. El legendario cantante cordobés visitó la concentración de la Scaloneta en Kansas, Estados Unidos, donde compartió una jornada junto al plantel y finalmente pudo conocer cara a cara a Lionel Messi.

La visita se dio en el marco de una invitación al streaming oficial de la AFA y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados por los fanáticos argentinos.

El emocionante encuentro entre La Mona y Messi

Uno de los instantes más especiales de la jornada fue el cara a cara entre el máximo referente del cuarteto y el capitán de la Selección.

En un video difundido por el propio artista en sus redes sociales, se puede ver cómo La Mona se acerca a Messi con emoción y le confiesa el motivo principal de su visita.

«Te quería conocer, nada más», le dijo el cantante al rosarino.

La respuesta del capitán no tardó en llegar. Tras abrazarlo afectuosamente, Messi le respondió: «Sos un grande».

La charla continuó en un tono relajado y cargado de simpatía. «El año que viene cumplo 76 y ya estoy viejito», comentó La Mona entre risas. Sin embargo, Messi lo interrumpió rápidamente: «No, pero estás bien».

A lo que el músico respondió con humor: «Sí, gracias a Dios, me cuido».

«La humildad de un grande»

Luego del encuentro, el cantante compartió el video en sus redes sociales y expresó toda su emoción por haber cumplido uno de los grandes sueños de su vida.

«La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños», escribió.

Además, dejó en claro que continuará acompañando a la Selección durante la Copa del Mundo: «Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos!», agregó.

Una jornada junto a toda la Scaloneta

La presencia de La Mona no se limitó únicamente al encuentro con Messi. Durante su visita también compartió momentos con otros integrantes del plantel argentino.

El cordobés se reunió con Julián Álvarez, Nahuel Molina y Lisandro Martínez, recibió una camiseta firmada por los futbolistas y conversó con varios miembros del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

Asado, música y clima de Mundial

La jornada concluyó con un clásico bien argentino: un asado compartido entre los jugadores, el cuerpo técnico y el artista cordobés.

Además, La Mona ofreció una presentación musical improvisada para los campeones del mundo, aportando un poco de cuarteto y folclore argentino a la concentración albiceleste en suelo estadounidense.

La visita dejó imágenes cargadas de emoción y simbolismo: dos ídolos populares de distintas generaciones, unidos por la admiración mutua y por la pasión de representar a la Argentina ante el mundo.