La asistencia de la salud debe ser prioridad

Dr. Javier Alaniz

MP 1867/ DNI 13.144.029

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Durante ocho años, Intecnus atravesó un proceso de crecimiento sostenido, con un aumento significativo en el número de pacientes atendidos y en la complejidad de las prestaciones brindadas. Ese desarrollo permitió consolidar servicios quirúrgicos, ampliar la capacidad asistencial y posicionar a la institución como un centro de referencia regional en medicina de alta complejidad.

En ese período se lograron habilitaciones fundamentales, entre ellas quirófano, internación y terapia intensiva, y se incorporaron tecnologías y procedimientos avanzados, incluyendo cirugía mínimamente invasiva y prácticas diagnósticas especializadas. Todo ello fue posible gracias al esfuerzo conjunto de profesionales, técnicos y personal de apoyo.

Sin embargo, desde febrero-marzo de este año se produjo un cambio profundo en el funcionamiento institucional: cierre del quirófano, disminución de prestaciones quirúrgicas de alta complejidad, suspensión de procedimientos especializados y discontinuidad de servicios como la Unidad de Mastología. Estas medidas afectan al conjunto de las especialidades quirúrgicas y reducen de manera significativa la capacidad de respuesta de la institución.

Resulta difícil comprender estas decisiones en una ciudad como San Carlos de Bariloche, donde la disponibilidad de camas de internación y de quirófanos continúa siendo limitada para las necesidades de la comunidad. En ese contexto, preservar e incrementar la capacidad asistencial debería constituir una prioridad estratégica.

Según nuestra valoración, las decisiones impulsadas por el presidente del Consejo de Administración, ingeniero Gennuso, y el auditor interno, Dr. Valentín Ugarte, no contribuyen a fortalecer esa capacidad asistencial, sino que representan un retroceso respecto del crecimiento alcanzado durante ocho años de trabajo sostenido.

Asimismo, entendemos que el aval brindado por las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a este proceso resulta preocupante, ya que Intecnus fue concebido con la misión de desarrollar y aplicar tecnología de alta complejidad para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, integrando asistencia, investigación y docencia en un mismo ámbito. La reducción de servicios y prestaciones de alta complejidad parece alejarse de ese objetivo fundacional.

Esta nota no pretende generar una confrontación personal, sino invitar a una reflexión pública sobre el presente y el futuro de una institución estratégica para la salud de Bariloche y de toda la región. La comunidad merece conocer las razones de estas decisiones y participar del debate sobre el modelo de atención que necesita, especialmente cuando está en juego el acceso a prestaciones quirúrgicas de calidad y la utilización de recursos cuya construcción demandó ocho años de esfuerzo colectivo.