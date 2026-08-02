JSRN ratificó a López como presidente de la asamblea y facultó a la Mesa Ejecutiva a definir alianzas

La asamblea de Juntos Somos Río Negro (JSRN) se reunió ayer en Choele Choel y ratificó la presidencia de ese órgano partidario en manos del titular del bloque oficialista, Facundo López, mientras que facultó a la Mesa Ejecutiva Provincial a definir la política de alianzas para las próximas elecciones municipales en Bariloche.

La dirigencia del partido provincial se congregó en el Valle Medio en la primera asamblea luego de la renovación de autoridades definida en abril y puesta en funciones a comienzos de junio bajo la presidencia del intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

La apertura del encuentro, que tuvo como anfitrión al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, y donde participaron 55 asambleístas de toda la provincia, estuvo a cargo de la conducción partidaria liderada por Buteler, junto al intendente de Viedma, Marcos Castro; la barilochense Natalia Almonacid; el ministro Agustín Ríos y López.

Facundo López (izq) comanda el órgano partidario de JSRN. Gentileza

El partido informó que «por consenso» se ratificó que Facundo López continuará como presidente de la asamblea, acompañado por la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, como vicepresidenta y el jefe comunal de El Bolsón, Bruno Pogliano, como secretario.

Además, la asamblea delegó en la Mesa Ejecutiva Provincial la facultad de definir la política de alianzas para el próximo calendario electoral del 2026 que se concentra en Bariloche, la ciudad con el mayor padrón de la provincia, que tendrá elecciones a convencionales constituyentes el 1 de noviembre y plazo para conformar alianzas hasta el 12 de agosto.

La secretaria de Gobierno y exconcejal barilochense, Natalia Almonacid, se encargó de exponer a los asambleístas los principales lineamientos de la estrategia oficialista y se refirió al proceso de reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Según remarcó JSRN se «destacó la importancia de dotar al partido de las herramientas necesarias para adoptar las definiciones políticas que demande ese escenario».

Aunque no se oficializó, en materia de alianzas JSRN estaría dispuesto a asociarse a la fuerza del intendente municipal Walter Cortés, el Partido Unión y Libertad (PUL), y confluir entre los dos sectores en una única lista de candidatos.

También se informó que el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, presentó en la asamblea un informe referido a las rutas nacionales y las gestiones que lleva adelante la Provincia para «atender los tramos más críticos».

Buteler dijo que el objetivo es «consolidar el trabajo en el territorio»

A la hora de los discursos, el partido, Rodrigo Buteler, señaló como objetivo «consolidar el trabajo en el territorio a través de las 33 mesas locales, dándonos un método de trabajo. Ya hemos conformado mesas circuitales de concejales, miembros de tribunales de cuenta, la mesa de intendentes, y estamos trabajando en la creación de un instituto de formación para los dirigentes de juntos y de aquellos que quieran sumarse”.

Rodrigo Buteler habló ante la asamblea como presidente de JSRN. Gentileza

Resaltó que “ en la conducción de Alberto Weretilneck nuestro partido logró la estabilidad y el orden que necesitaba nuestra provincia para lograr hoy ser protagonista del desarrollo y tener un rumbo claro. Ahora, en esta nueva etapa tenemos el desafío de adaptarnos a la dinámica de la sociedad y la política actual para consolidarnos como la única alternativa capaz de defender los intereses de los rionegrinos y ser la provincia fuerte y pujante que nos merecemos ser».

López destacó el «proceso de renovación» de JSRN

El presidente de la asamblea, Facundo López, planteó una «mirada a largo plazo» del proyecto provincialista. “Estamos viviendo un proceso de renovación que combina experiencia y juventud para sostener el rumbo de la provincia. El consenso alcanzado refleja la fortaleza institucional de Juntos Somos Río Negro y la voluntad de seguir consolidando un proyecto político con vocación de futuro».