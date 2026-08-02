TN Apat: Canapino, otra vez imbatible; Urcera, en su estreno con el Honda, fue Top 10 en San Juan

(Apat). El rionegrino volvió a la marca con la que obtuvo el bicampeonato en 2019 y 2020.

No hay rivales para Agustín Canapino en la Clase 3 del TN Apat, que hoy lo vio triunfar por segunda vez consecutiva y por cuarta ocasión en lo que va de la temporada, tras hacer suya la séptima fecha disputada en San Juan Villicum.

A bordo del Chevrolet Cruze del Salvita Racing, el arrecifeño consolidó su abrumador dominio en la divisional y estiró ventajas en la cima del torneo, que ahora lo tienen liderando en soledad y con una diferencia de 45 puntos a su favor.

Si bien largó desde la Pole, el expiloto de IndyCar cayó hasta el 4° puesto en los primeros puestos, pero rápidamente fue recuperando terreno hasta volver al liderazgo promediando la competencia, aprovechando el abandono del santafesino Ever Franetovich (Focus), que controlaba el trámite sin problemas.

#TN | ☑️ CUATRO DE SIETE PARA CANAPINO EN LA CLASE 3



👉 La palabra de Agustín Canapino tras ganar por cuarta vez en el año en la divisional mayor del TN.#TNenSanJuan pic.twitter.com/osoWqFEPLQ — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) August 2, 2026

Paralelamente a la lucha por la victoria, el rionegrino José Manuel Urcera, en su estreno con el flamante Honda Civic que prepara el equipo de Gaby Rodríguez, tuvo una gran competencia final, mantiendo ritmo de punta y avanzando hasta cruzar la meta en un muy meritorio 8° puesto.

Gran recuperación de Manu, bicampeón de la especialidad, luego de haber clasificado ayer en el 23° puesto, con un auto que, naturalmente, necesitaba tiempo en pista y el trabajo lógico de un nuevo desarrollo. Esta mañana, en la serie, el piloto de San Antonio trepó hasta el 7° puesto en la segunda serie y, luego, coronó la labor con un magnífico Top 10.

El otro representante de la región, el neuquino Juan Cruz Benvenuti, con el VW Vento GLI del Canning Motorsport, cumplió las 18 vueltas de competencia en el 21° puesto, en lo que su tercera participación dentro del equipo y con este proyecto deportivo junto al team de Gustavo Lema.

El auto a batir en este campeonato 2026 de la Clase 3. Canapino, en su primera temporada, arrasa contra sus rivales.

Detrás de Canapino, y completando el podio de la competencia, arribaron el pinamarense Jorge Barrio (Cruze) y el tandilense Leonel Pernía (Civic). El cordobés Facundo Chapur (Civic), en tanto, escolta del torneo, finalizó 10°.

Previamente, en la Clase 2, el piloto de El Calafate Pedro Grippo (Toyota Yaris) tuvo su bautismo triunfal tras vencer de punta a punta la séptima final del año. El tucumano Maximiliano Bestani (Chevrolet Cruze) y el entrerriano Exequiel Bastidas (Etios), lo flaquearon en el podio.

La próxima competencia del TN Apat será el fin de semana del 28, 29 y 30 de agosto, en el Autódromo de Oberá (Misiones).