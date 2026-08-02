Golpe al narcomenudeo en Cutral Co y Plaza Huincul: más de un kilo de cocaína y ocho detenidos

Los allanamientos permitieron incautar estupefacientes, dinero, vehículos y otros elementos incorporados a la investigación judicial.

Tras una investigación que se extendió durante casi tres meses, la Policía del Neuquén realizó un amplio operativo contra el narcomenudeo en Cutral Co y Plaza Huincul. Como resultado, secuestró más de un kilo de cocaína, cerca de 200 gramos de marihuana, más de 14 millones de pesos, 300 dólares, tres vehículos y detuvo a ocho personas.

Los procedimientos fueron ejecutados por la División Antinarcóticos de la Comarca, con apoyo de las restantes divisiones especializadas de la provincia. En total se realizaron diez allanamientos en viviendas y otros inmuebles que, según la investigación, eran utilizados para el acopio y la comercialización de estupefacientes.

Tres meses de investigación

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa permitió identificar distintos puntos vinculados con la presunta organización. Los investigadores reunieron pruebas durante casi tres meses y luego elevaron las actuaciones a la fiscalía, que solicitó las órdenes de allanamiento.

En los procedimientos participaron alrededor de 80 efectivos policiales pertenecientes a las distintas divisiones Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

Como resultado de los operativos fueron detenidas ocho personas: tres hombres y cinco mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia y deberán afrontar la investigación por presuntas infracciones a la legislación vigente en materia de estupefacientes.

Un minimercado funcionaba como presunto punto de venta

Uno de los datos que surgieron de la investigación fue que una de las propiedades allanadas en Plaza Huincul funcionaba como minimercado y, de acuerdo con la pesquisa, era utilizada como punto de venta de drogas.

Además, los investigadores constataron que algunas de las viviendas intervenidas ya habían sido objeto de investigaciones anteriores por causas similares, lo que permitió profundizar el seguimiento de las maniobras presuntamente delictivas.

Durante los allanamientos también se incautaron teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán analizados como parte de la investigación judicial.

El detalle del secuestro

Entre los elementos incautados por la Policía se encuentran:

Más de un kilo de cocaína.

Cerca de 200 gramos de marihuana.

Aproximadamente 14 millones de pesos en efectivo.

300 dólares.

Tres vehículos.

Teléfonos celulares y balanzas utilizadas presuntamente para el fraccionamiento de la droga.

Todo el material quedó secuestrado por disposición de la fiscalía interviniente.

Un operativo en el marco de las investigaciones por narcomenudeo

La investigación se desarrolló bajo las facultades otorgadas a la provincia para investigar delitos vinculados al narcomenudeo. Con las pruebas reunidas durante la etapa investigativa, la fiscalía autorizó los allanamientos que permitieron desarticular los puntos investigados y detener a los presuntos integrantes de la organización.

La causa continuará ahora con las medidas judiciales correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y el destino de los elementos secuestrados.