«Libros que transforman»: la Feria del Libro 2026 de Neuquén reunirá a autores de 20 provincias y Chile

La Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” calienta motores para su edición 2026 con un hito organizativo. La convocatoria oficial para formar parte de la grilla cerró con más de 600 postulaciones, consolidando el número más alto de solicitudes en la historia del evento y revalidando su estatus como el polo literario más importante de la Patagonia.

El encuentro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”. Durante diez días continuados, el cuadro central de la capital provincial volverá a transformarse en un paseo peatonal con auditorios, talleres, espectáculos y paseos de compras.

“Esta respuesta demuestra que la Feria sigue creciendo y que ya es una marca registrada cultural de la ciudad, reconocida no solamente en Neuquén y en la región, sino también en todo el país”, remarcó la Jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini.

El mapa de la convocatoria: récord federal y presencia internacional

La masa de inscriptos refleja el alcance de la plaza neuquina dentro del circuito editorial argentino y trasandino:

Escritores: se registraron 250 autores , abarcando a plumas de Neuquén capital, la confluencia, el interior provincial, 20 provincias argentinas e invitados de Chile .

se registraron , abarcando a plumas de Neuquén capital, la confluencia, el interior provincial, e invitados de . Estandistas: se sumarán 150 librerías, editoriales e instituciones , combinando sellos comerciales de primera línea con producciones independientes.

se sumarán , combinando sellos comerciales de primera línea con producciones independientes. Actividades paralelas: la grilla integrará 200 propuestas entre charlas, presentaciones de títulos, espacios educativos y talleres para las infancias.

«Hay una comunidad artística y editorial que espera la Feria, que trabaja durante meses para presentar sus proyectos y considera a Neuquén un lugar central», enfatizó Pasqualini.

La respuesta del público y las marcas históricas de 2026

El volumen de inscriptos busca dar respuesta a una demanda de público en alza. Durante la edición 2025, el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus inmediaciones registraron el paso de más de 250 mil visitantes, desmintiendo en la práctica los diagnósticos sobre la caída en los hábitos de lectura.

Para este año, la programación tendrá dos ejes conmemorativos de fuerte peso institucional y cultural: