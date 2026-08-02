Accidente aéreo: las cinco claves que pueden revelar por qué cayó el helicóptero en San Juan

La Justicia Federal y los organismos especializados avanzan en la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 que el miércoles pasado se estrelló en San Juan y dejó un saldo de siete muertos.

Los investigadores ya comenzaron a analizar distintos elementos que podrían haber influido en el trágico siniestro.

Accidente aéreo en San Juan: cinco puntos claves sobre la caída del helicóptero

Informe técnico: Se aguardan los resultados que arroje el informe técnico de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). Dará pistas si la tragedia se produjo por un error humano o una falla mecánica. “La investigación que desarrolla la JST tiene como único propósito determinar los factores que contribuyeron al accidente, con el fin de formular recomendaciones que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro. No tiene por objeto determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas”, señaló el organismo en un comunicad.

Pericia a la caja negra. Según indicó Clarín, ya fue retirada de los restos del helicóptero y será enviada al fabricante Bell para su análisis y, así reconstruir los últimos minutos del vuelo

Estado de la aeronave: el Bell 412 tenía una antigüedad de 16 años indicaron las autoridades.

Condiciones del tiempo: Enrique Delgado, secretario de seguridad de San Juan, en conferencia de prensa sostuvo que las condiciones meteorológicas para volar eran óptimas al momento del hecho. «Lo último que se que se sabe con certeza es que el helicóptero despegó con total normalidad. Estaban dadas las condiciones para el despegue», declaró.

Sin embargo, Gustavo Muñoz, un rescatista que estuvo en la zona del impacto, marcó en diálogo con el medio de Buenos Aires que «nos dijeron los del primer helicóptero que cuando llegaron había una nube muy densa. Prácticamente no se veía el piso y les costó aterrizar».

Desempeño del piloto: el fiscal federal Francisco Maldonado dijo que se tomaron muestras para el análisis toxicológico de Matías Valenzuela, Además, la investigación evaluará su desempeño durante la emergencia y las comunicaciones que se realizaron.

Quiénes fueron las víctimas en la tragedia en San Juan

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan y posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de incendios forestales.

En el accidente murieron el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Con información de Noticias Argentinas y Clarín