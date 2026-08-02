Una llamada anónima desbarató un kiosco narco en Lamarque: había cannabis, cocaína y una balanza

El operativo permitió incautar sustancias, elementos de fraccionamiento y dejar a un sospechoso a disposición de la Justicia Federal.

Una denuncia realizada a la línea gratuita y confidencial 0800-333-4124 del Gobierno de Río Negro fue el punto de partida de una investigación que, tras tres meses de tareas, permitió desarticular un kiosco de drogas en Lamarque. El operativo concluyó con un allanamiento, el secuestro de estupefacientes y la detención de un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737.

La pesquisa estuvo a cargo de la Delegación de Toxicomanía del Valle Medio. A partir del llamado recibido, los investigadores comenzaron distintas diligencias para corroborar la información y reunir pruebas sobre la actividad ilegal que, según las actuaciones, se desarrollaba en una vivienda de esa localidad.

Tres meses de seguimiento

Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado Federal de General Roca.

El procedimiento se realizó con la participación de personal especializado y el apoyo del grupo COER, que aseguró el ingreso al inmueble y resguardó el operativo.

De acuerdo con la información oficial, durante la intervención los efectivos evitaron que el principal investigado arrojara parte de los estupefacientes en las inmediaciones de la vivienda, maniobra que fue frustrada por el rápido accionar policial.

Qué secuestraron en el allanamiento

Durante la requisa, los uniformados encontraron cogollos de cannabis secos y listos para el consumo, restos de cocaína, una balanza de precisión y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Según la investigación, estos elementos son compatibles con la comercialización de drogas al menudeo y fueron incorporados como evidencia en la causa.

El operativo finalizó con el secuestro de todos los elementos de interés para la investigación y con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia Federal mientras avanza el expediente por presunta infracción a la Ley 23.737.

El aporte de las denuncias

Desde la fuerza destacaron que la investigación se originó a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 0800-333-4124, destinada a recibir información sobre la venta de estupefacientes.

La Policía de Río Negro señaló que este tipo de aportes permite iniciar investigaciones y reunir pruebas para avanzar contra los puntos de venta de drogas en distintas localidades de la provincia.