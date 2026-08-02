Inventó el robo de su camioneta en Neuquén: la encontraron en una concesionaria y la imputaron por falsa denuncia

La camioneta fue ubicada en una concesionaria y las pruebas reunidas descartaron la existencia del hecho denunciado.

Una mujer fue imputada este sábado en Neuquén por haber denunciado falsamente el robo de su camioneta Volkswagen Amarok. La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó, pocas horas después de iniciadas las actuaciones, que el vehículo estaba en una concesionaria de la ciudad y que el delito denunciado nunca había existido.

La formulación de cargos fue realizada por el fiscal del caso, Andrés Azar, y el asistente letrado Emilio Briguglio. El hecho fue calificado provisoriamente como falsa denuncia, en carácter de autora, y el juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos.

Cómo comenzó la investigación

Según la acusación fiscal, el viernes 31 de julio, alrededor de las 12:15, la mujer se presentó en la Comisaría Primera de Neuquén y manifestó que había dejado estacionada su Volkswagen Amarok frente a su vivienda durante la noche y que, al salir nuevamente, comprobó que autores desconocidos la habían sustraído.

A partir de esa presentación se activó el protocolo habitual previsto para investigar un presunto robo de vehículo. La Policía realizó las primeras diligencias, convocó a personal de Investigaciones y la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para avanzar con la pesquisa.

Las pruebas que desmintieron la denuncia

Sin embargo, durante esa misma tarde la camioneta fue localizada en una concesionaria de la ciudad. La investigación permitió establecer que el supuesto robo no había ocurrido.

Entre las evidencias incorporadas al expediente figuran registros audiovisuales publicados por la propia concesionaria en redes sociales, donde el vehículo era exhibido para la venta horas antes de la denuncia. Además, fotografías y videos acreditaron que la camioneta se encontraba en poder de los comerciantes desde días anteriores.

Durante la audiencia, Briguglio remarcó que la denuncia provocó un importante despliegue de recursos públicos. «Se destinaron efectivos policiales y recursos públicos para investigar un delito inexistente», sostuvo.

El representante del Ministerio Público Fiscal también advirtió que la maniobra generó un perjuicio para terceros, ya que incluso se obtuvo una orden judicial de allanamiento basada en información falsa y existió el riesgo de involucrar injustamente a los responsables de la concesionaria si el hecho no era esclarecido con rapidez.

Finalmente, el juez Luis Giorgetti avaló la formulación de cargos por el delito de falsa denuncia y dispuso la continuidad del proceso penal.