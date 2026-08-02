Unter adhiere al paro nacional de Ctera este lunes e impactará en el dictado de clases en Río Negro

El regreso de las vacaciones de invierno fue con 48 horas de paro provincial de Unter. Ahora el gremio se pliega a una medida nacional. Foto: Archivo/Chino Leiva

El sindicato de los docentes de Río Negro, Unter, decidió adherir al paro nacional por 24 horas convocado por la Central de TRabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para este lunes 3 de agosto y la medida de fuerza podría afectar el normal desarrollo de las clases en la provincia.

Luego de los dos días de paro provincial en el regreso de las vacaciones de invierno, el 27 y 28 de julio, la Unter ahora se pliega a la medida nacional en la que el gobierno de Javier Milei ya advirtió a los sindicatos de jurisdicción nacional la exigencia del cumplimiento de asistencia del 75% de los docentes en las aulas debido al artículo de la Ley de Modernización Laboral que determina la educación como servicio esencial.

En Río Negro de manera puntual no hay una ley que declare la esencialidad de la educación y que exija un mínimo de personal en las escuelas, aunque existe un proyecto en la misma línea impulsado por el PRO y que llegó a tener aprobación en primera vuelta en la Legislatura, pero luego la iniciativa caducó y debió ser presentada nuevamente, ahora con el contexto de la Ley de Modernización Laboral.

Según informó la Unter, la adhesión a la medida nacional se debe al entendimiento «que el profundo deterioro de las condiciones salariales y laborales que atraviesa la docencia en las distintas provincias requiere respuestas colectivas y una fuerte expresión de unidad en todo el país».

Dijo que existe un punto en común entre toda la docencia del país con «salarios pulverizados por la inflación, desfinanciamiento de la educación pública, recortes presupuestarios y el avance sobre derechos históricamente conquistados».

Las consignas del paro de Ctera son: recomposición salarial real que permita recuperar el poder adquisitivo perdido; convocatoria a paritarias nacionales y provinciales con respuestas concretas; mayor presupuesto para la educación pública; defensa de las jubilaciones y de los derechos previsionales; restitución y fortalecimiento de los programas educativos nacionales; condiciones dignas de enseñar y aprender en todas las escuelas del país; defensa irrestricta de la escuela pública como derecho social.

Por la medida de fuerza, el sindicato de Río Negro realizará acciones locales.

El gobierno de Alberto Weretilneck no informó hasta el momento si aplicará descuentos ante la adhesión al paro nacional. En otras ocasiones, la Provincia no ejecutó los descuentos en paros de Ctera, solo lo hizo en medidas de fuerza provinciales.

