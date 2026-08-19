Las contradicciones del antiperonismo

Fabio Abraham

Exsecretario de Gobierno y exconcejal por la UCR en Lomas de Zamora.

Si observamos el actual Gobierno de Milei podemos ver que el 90% de sus funcionarios fueron peronistas en algún momento y otros dicen seguir siendo peronistas, pero en otro partido.

Para ejemplificar nombramos algunos destacados

1)Scioli: vicepresidente de Néstor, 2 veces gobernador por el Kirchnerismo, candidato a Pte. por dicha fuerza, hoy ministro de Milei.

2) Bullrich: empezó militando en la JP-Montoneros, en nombre del peronismo tuvo actitudes destituyente en el Gobierno de Alfonsín, de ahí en, más, paso por varios partidos, hoy senadora por Milei.

3) Pilar Ramírez: fundadora de la Cámpora en CABA hoy mano derecha de Karina en ese distrito.

4) Santilli: se sigue definiendo como peronista, militó junto a Massa y Ritondo, actualmente se define del PRO y del LLA simultáneamente.

5) El clan Menem, no hace falta ninguna descripción.

Podríamos nombrar a casi todos los funcionarios de este Gobierno con pasado peronista, lo que no quiere decir que eso sea bueno o malo, lo más llamativo es que los votantes de este Gobierno se definen como antiperonistas acérrimos.

Esta conducta la definía Freud en su teórica del psicoanálisis como ambivalencia afectiva, más específicamente como el amor-odio sobre una persona, grupo de personas u objetos.

En 1957 el psicólogo León Festinger elaboró la propuesta de la disonancia cognitiva, es la tensión o malestar mental que siente una persona cuando las ideas, creencias o valores chocan con tus acciones, en este caso el voto.

Las distintas variables que ha tenido y tiene el peronismo, ocupan el 80% de la esfera política y llegan al poder por la vía democrática. Sus conquistas sociales, algunas de ellas innegables, mantuvieron y mantienen su halo donde se destaca su fuerza mayoritaria.

En 1972, durante una entrevista a Perón en su exilio en Madrid cuando un periodista le preguntó por los partidos políticos de la Argentina, él nombró a radicales, socialistas y conservadores, olvidándose de mencionar al peronismo,

El periodista le señaló la falta del peronismo en su lista a lo que Perón respondió con ironía y seguridad: “¿Ah, no? Es que peronistas somos todos”.

A lo que agrego, a veces, los antiperonistas parecen ser más peronistas que el kirchnerismo.