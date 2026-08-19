Natalidad: la libertad de elegir y la posibilidad de hacerlo

Mi mamá se casó a los 20 años y, poco después, ya estaba naciendo yo. Luego llegaron mi hermana y mi hermano. En aquel momento, lo habitual era casarse joven y formar una familia con hijos en poco tiempo.

Las parejas que decidían no tener hijos eran muy poco frecuentes y, muchas veces, cuestionadas o vistas con desconfianza. Más de una vez se las tildaba de egoístas o de “raras”, como si toda familia necesariamente debiera tener hijos.

Mi generación marcó un cambio. La edad para casarse o formar una pareja estable se fue postergando y aparecieron nuevas prioridades: estudiar, trabajar, alcanzar estabilidad económica, viajar o vivir experiencias antes de pensar en hijos. Aun así, para la mayoría, formar una familia con hijos seguía siendo el camino esperado.

La generación actual profundizó esa transformación. Muchos jóvenes priorizan forjar su propio futuro.

Buscan estudiar, desarrollarse profesionalmente, emprender, viajar o encontrar un trabajo que también sea compatible con la vida que quieren construir.

En muchos casos, la idea de formar una familia con hijos se posterga para más adelante y en otros, directamente, no forma parte de sus planes.

Lo primero que quiero dejar en claro es que cada persona debe tener la libertad de elegir cómo vivir su vida, sin ser juzgada por eso.

El problema que hoy preocupa en la Argentina y en gran parte del mundo no es esa libertad, sino la fuerte caída de la natalidad.

Como senadora, creo que nuestra responsabilidad no es juzgar decisiones individuales, sino entender qué está pasando y pensar soluciones. Y me preocupa especialmente la situación de quienes sí desean formar una familia con hijos, pero sienten que cada vez es más difícil hacerlo. No se trata de buscar culpables, sino de preguntarnos qué condiciones económicas, sociales y culturales están dificultando ese proyecto y cómo podemos mejorarlas.

Porque surgen preguntas muy concretas. ¿Voy a poder mantener a un hijo? ¿Y si quiero tener más? ¿Voy a poder acceder a una vivienda? ¿Podré sostener mi desarrollo profesional o la maternidad y la paternidad me obligarán a resignarlo? Son preguntas profundamente humanas. Y, para entender la caída de la natalidad, hay que partir de ahí.

La incertidumbre económica es una parte central de la explicación, pero no la única. También cambiaron las prioridades y la forma de proyectar la vida. El problema aparece cuando ese recorrido se extiende y choca con el tiempo biológico o con una incertidumbre que no se resuelve.

En este contexto, también es necesario revisar las políticas públicas. Durante años, las licencias parentales se pensaron bajo la idea de que el cuidado recaía casi exclusivamente en la mujer. Pero la realidad cambió y la ley debe acompañarla.

Por eso, en el Consejo de Mayo propuse avanzar hacia licencias parentales iguales para ambos progenitores, incluso en casos de adopción. No fue posible incorporarlo en ese momento, pero sigo convencida de que es el camino correcto.

El Estado también debe adaptarse a los tiempos. No podemos sostener normas que, aunque hayan tenido sentido en otra época, hoy generan desventajas laborales para muchas mujeres asociadas a la maternidad.

Pero las licencias no alcanzan. También necesitamos estabilidad económica, acceso al crédito, posibilidad real de acceder a una vivienda y reglas claras que permitan proyectar el futuro.

No se trata de decirle a nadie cómo vivir ni de imponer decisiones. Se trata de construir un país donde quienes desean formar una familia con hijos puedan hacerlo sin renunciar a sus otros proyectos de vida.

El desafío de la natalidad no debería dividirnos ni simplificarse en prejuicios. Debería impulsarnos a pensar cómo construimos una Argentina donde la libertad de elegir esté acompañada por la posibilidad real de hacerlo. Porque cuando una sociedad recupera la confianza en el futuro, también recupera la capacidad de imaginarlo.

* Senadora Nacional por la provincia de Santa Fe.