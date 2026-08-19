Topa traerá sus colores y canciones para celebrar el día del niño en Cutral Co

Topa estuvo en la Fiesta de la Nieve y llegará a Cutral Co el 30. (Foto: Archivo. Chino Leiva)

El artista infantil Diego Topa llegará a Cutral Co para cerrar el mes del niño. El actor se presentará en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, el próximo 30 de agosto, a partir de las 16. Además, fueron invitados dos agrupaciones locales que aportarán baile y diversión a la tarde. La entrada será libre y gratuita.

Durante toda la jornada habrá juegos para las diferentes edades y sorpresas entre los chicos que se sumen a la propuesta.

Hace justo cuatro años atrás, Diego Topa estuvo en la ciudad por primera vez, y ofreció su show al aire libre en el parque de la Ciudad. En esta oportunidad, la opción es un recinto cerrado, para evitar inconvenientes por razones climáticas. Será en el gimnasio municipal que está situado en San Juan, entre La Pampa y Principal Sáez.

El artista, cuya carrera está orientada al público infantil desde hace más de dos décadas, estuvo el viernes anterior en San Carlos de Bariloche, como parte de los festejos organizados para la Fiesta de la Nieve. Abrió la jornada artística en el Centro Cívico.

En este tramo del año, lleva adelante su gira por diferentes escenarios del país, con «Topa un mundo de colores 2026». El público disfruta de su propuesta musical y teatral combinada con la emoción. Mientras canta, los chicos, adolescentes y hasta los adultos disfrutan de la banda sonora que los acompañó desde pequeños.

Además de sus clásicos, se espera que pueda compartir con el público de la comarca petrolera, algunas de las 18 canciones que conforman su último lanzamiento denominado «Topa, canta junto a mí» y que se puede escuchar a través de todas las plataformas digitales. Fue estrenado el pasado 14.

Este año, Topa tiene la segunda temporada de su propuesta «Un mundo de Colores», que se emite todas las mañanas, a partir de las 11 por las pantallas de la televisión pública. Esto le permite traspasar fronteras, y llegar a los niños de Chile, según el propio artista confirmó.

El baile urbano y el talento local

El próximo domingo 30 estarán en el festejo infantil dos agrupaciones locales, que se dedican al baile urbano y que ya participaron en ediciones como el ciclo de Verano que organiza la subsecretaría de Cultura y Educación del municipio.

Las primeras en subir al escenario serán Sud Queen, quienes tiene una propuesta de coreografías con música que va desde el reggaeton, urbano, y K Pop, entre otros.

Luego le darán paso a Suricata Style, la otra agrupación de Cutral Co que en los últimos años se consolidó con la enseñanza y práctica de ritmos urbanos para todas las edades. En todos los casos, los movimientos y el ritmo se combinan con el colorido de la vestimenta, maquillaje y peinados.

Desde la organización a cargo de las subsecretarías de Cultura y Educación; y de Deporte y Juventud, se informó que, a lo largo de la tarde habrá juegos y sorpresas. Las chicas y chicos podrán tomarse fotografías con los personajes favoritos y divertidos del mundo infantil.

Con este espectáculo se cerrará el mes de agosto que comenzó con propuestas de juegos en las diferentes sedes barriales. Además, se repartieron golosinas y, en determinados barrios, hubo sorteo de regalos que donaron los propios vecinos.