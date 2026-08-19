La calma antes del frío: Viedma y el Alto Valle llegan a 20°C mientras aumenta el viento en la cordillera

Clima en la cordillera y el Alto Valle de Neuquén y Rio Negro.

Previo al frente frío que se aproxima, subió la temperatura en la Patagonia norte. Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 19 de agosto se registrarán marcas térmicas de hasta 20°C en la región del Alto Valle y en Viedma.

Mientras tanto, la cordillera se enfrentará a temperaturas por encima de los 0°C y a otra jornada de viento con ráfagas de hasta 50 km/h con posibilidad de lluvia en la noche.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle y Viedma

Como se mencionó, el Alto Valle no registra alertas meteorológicas, pero la jornada de este miércoles estará dominada por un notable ascenso térmico, con una temperatura máxima de 19°C y una mínima nocturna de 15°C.

El organismo nacional indicó que no se esperan mayores complicaciones ni por precipitaciones ni por viento, ya que sobre este último pronosticaron velocidades leves de hasta 22 km/h. No se descarta que la situación pueda cambiar con el transcurso del día.

Este es el pronóstico detallado para Roca, Neuquén capital y Viedma:

General Roca:

Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 13 – 22 km/h. Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 13 – 22 km/h. Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 13 – 22 km/h. Neuquén:

Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 7 – 12 km/h. Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 7 – 12 km/h. Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 7 – 12 km/h. Viedma:

Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 13 – 22 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Por su parte, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 11°C. En tanto la mínima se ubicará en 7°C.

El viento, distinto al martes, tendrá mayor actividad. Las velocidades más intensas se darán durante la tarde y la noche con ráfagas de 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones y nevadas aumentarán en la franja horaria de la noche.

Te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura: