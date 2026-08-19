La calma antes del frío: Viedma y el Alto Valle llegan a 20°C mientras aumenta el viento en la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico e informó un leve ascenso de la temperatura en la preva de otro frente frío que impactará en la Patagonia norte. Mirá el detalle del clima en Roca, Neuquén, Viedma, Bariloche y Villa La Angostura.
Previo al frente frío que se aproxima, subió la temperatura en la Patagonia norte. Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 19 de agosto se registrarán marcas térmicas de hasta 20°C en la región del Alto Valle y en Viedma.
Mientras tanto, la cordillera se enfrentará a temperaturas por encima de los 0°C y a otra jornada de viento con ráfagas de hasta 50 km/h con posibilidad de lluvia en la noche.
El pronóstico del tiempo del Alto Valle y Viedma
Como se mencionó, el Alto Valle no registra alertas meteorológicas, pero la jornada de este miércoles estará dominada por un notable ascenso térmico, con una temperatura máxima de 19°C y una mínima nocturna de 15°C.
El organismo nacional indicó que no se esperan mayores complicaciones ni por precipitaciones ni por viento, ya que sobre este último pronosticaron velocidades leves de hasta 22 km/h. No se descarta que la situación pueda cambiar con el transcurso del día.
Este es el pronóstico detallado para Roca, Neuquén capital y Viedma:
- General Roca:
Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 13 – 22 km/h.
- Neuquén:
Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 7 – 12 km/h.
Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 7 – 12 km/h.
Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 7 – 12 km/h.
- Viedma:
Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 19°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 15°C con vientos de 13 – 22 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
Por su parte, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 11°C. En tanto la mínima se ubicará en 7°C.
El viento, distinto al martes, tendrá mayor actividad. Las velocidades más intensas se darán durante la tarde y la noche con ráfagas de 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones y nevadas aumentarán en la franja horaria de la noche.
Te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:
- Bariloche:
Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 11°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.
Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Villa La Angostura:
Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.
Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 6°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.
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