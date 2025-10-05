A 57 años del egreso de las Maestras Normales Nacionales, promoción 68

En 2018, cuando comenzamos las reuniones para realizar los festejos por las Bodas de oro, nos convocó el deseo de reencontrarnos, recordar y festejar nuestro paso por la emblemática escuela General San Martín del Neuquén. Ésa fue nuestra consigna, nuestro deseo. Gracias a la magia de las redes sociales tan en boga planeamos el encuentro que se fue concretando de a poco, porque en cada una de nosotras subsiste aquellos años y el deseo imperioso de vernos. Seguramente, los neuquinos que cursamos en aquellas aulas podremos recordar, disfrutar y añorar nuestros años del secundario. El viejo Colegio San Martín de nuestra ciudad neuquina, fue semillero de egresados Maestros Normales Nacionales, Bachilleres y Peritos Mercantiles.

Una rápida mirada a la nómina de los egresados hace evocar la sociedad neuquina de la época: los hay hijos de comerciantes, vendedores de comercios, policías, gendarmes, políticos, transportistas, chacareros, ferroviarios, docentes, oficinistas, profesionales, entre tantos.Los neuquinos que optábamos por estudiar el Magisterio, cursábamos 4to, y 5to. año en la escuela –hoy 201– donde funcionaba el Departamento de Aplicación de la Escuela San Martín.

Listado Promoción Magisterio 1968 Elsa Baltar. Silvia Barboza. Graciela Barilá. Ana María Benítez. Alicia Brillo. Marta Buffolo. Griselda Calvo. Edith Campión. Yolanda Castro. María Mercedes Cavilla. Amelia Conticello. Diana Corte. Beatriz Carolina Chávez. Mirta Pilar Domínguez. María Cristina Elem. Marta Fernández. Nora Forquera. Cristina García Crespo. Liliana González. Julio Guida. Rosa Guida. Ana Yppi. Doris Jaramillo. Silvia Lecessi. Juana Lizzi. Nelida Manduzio. Ana María Meschini. Mirta Susana Millán. Silvia Moriconi. Norma Navarro. Cristina Paredes Lenzi. Liliana Planas. Susana Quaini. Graciela Rivolta. Ma. Graciela Roger. Ethel Sancho. Margarita Scianca. Luis Varela. Dora Sosa. Dora Vera. Raquel Zabala. Berta Pope. Perlina Sitzerman. Por sus aulas atravesaron aquellos recordados profesores y preceptores imposibles de olvidar. Cuando tratamos de reflejar los recuerdos, aflora la época, los usos, las costumbres que identificaron a una generación, la vestimenta, el peinado, el paisaje, es decir todo aquello que nos identifica con una determinada época.

Lo recuerdos –que forman parte de nuestra vida– no desaparecen, sino que permanecen en nosotros. Nuestra ciudad neuquina era un pueblo en donde todos nos conocíamos, incluso sabíamos hasta el lugar donde cada uno vivía. Un grupo de egresadas de aquella Promoción organizaron el encuentro, todas colaboraron con el aporte de fotos y recuerdos orales que son el elemento indispensable cuando de narrar la historia cercana se trata.

En la foto observamos un festejo de la promoción en donde nos acompañan la emblemática preceptora Blanca de Chaneton y la profesora de Educación Física, Rosalba Torres Delfino, y aquellas compañeras que partieron a otra vida y que están en nuestros corazones: Griselda Calvo, Liliana Planas, Meli Cavilla, Graciela Roger, Graciela Rivolta. Cristina Elem. Cristina Paredes Lenzi. Norma Navarro. Hablar de nuestras historias de vida es cerrar los ojos y remontarnos a aquel Neuquén que, por el aporte y llegada de los migrantes, fue perdiendo sus características originales; antes éramos una gran familia. Así era la Escuela San Martín: todo este grupo formaba parte de aquellas familias que pioneras vinieron a poblar estas agrestes tierras, en donde eran recibidas por las fuertes ráfagas de viento que atemorizaban en un primer momento pero que, igualmente, tuvieron la valentía de quedarse; eran en su mayoría inmigrantes españoles, italianos, rusos, polacos, árabes, o migrantes de otros territorios.

Cada encuentro para los preparativos fue la posibilidad de reafirmar la vida, la de reconocernos tras un largo camino. Fue la alegría de sabernos vivos y con fuerzas para seguir construyendo, bebiendo quizás un poco de la fuente de aquella juventud que nos dio empuje y valor. Éramos mujeres en mayoría absoluta, solamente dos varones: Luis Varela y Julio Guida. El encuentro de 2018 fue una reunión de sentires y un reencuentro de vivencias. Hoy plasmamos esos recuerdos y afectos en este escrito para que todo aquel que haya tenido la suerte de pertenecer a ese “semillero” de estudiantes reviva en cada palabra, en cada, foto, en cada recuerdo, todo aquello que tenemos atesorado en nuestro corazón.