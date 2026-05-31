Aseguran que Trump pidió endurecer las condiciones del acuerdo con Irán: apuntan contra su plan nuclear

El presidente Donald Trump intentó modificar varios términos de la propuesta diseñada para poner fin a la guerra en Medio Oriente, una situación que dilata las conversaciones mientras las delegaciones no logran cerrar un acuerdo definitivo. Según informes de la prensa estadounidense, el mandatario busca endurecer las condiciones del pacto antes de dar su aprobación final.

Según detalló el diario The New York Times a través de fuentes de la Casa Blanca, el jefe de Estado envió el nuevo marco de negociación de vuelta para que las autoridades de Irán lo analicen.

Las exigencias sobre el programa nuclear y el estrecho de Ormuz

Si bien el reporte inicial no aclaró en qué consisten exactamente los cambios, el sitio de noticias Axios precisó que Trump busca reforzar varios puntos del acuerdo que él considera de vital importancia, como es el caso de los apartados vinculados al material nuclear de Irán.

En línea con estas versiones, el líder republicano ya comunicó que sus prioridades para cualquier consenso definitivo incluyen que el país persa se comprometa a no desarrollar nunca armas atómicas.

El otro eje central de los reclamos estadounidenses pasa por la vía marítima de Medio Oriente. Trump exige la reapertura del bloqueado estrecho de Ormuz, un canal estratégico por donde transitaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes del estallido bélico.

El impacto en los tiempos de la negociación

Los nuevos retoques y las exigencias de último momento podrían prolongar las negociaciones durante varios días más antes de que se tome una decisión sobre un tratado de paz sobre el conflicto armado que comenzó de manera formal después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

En cuanto a los pasos administrativos e institucionales, fuentes estadounidenses confirmaron a la agencia AFP que la propuesta original se encontraba a la espera de la rúbrica de Trump. Sin embargo, el mandatario optó por no tomar ninguna decisión inmediata tras una cumbre llevada a cabo en la Sala de Situación de la Casa Blanca durante el viernes pasado, lo que motivó la actual demora en las resoluciones diplomáticas.