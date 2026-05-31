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Sociedad

Tres hombres con severas quemaduras por una fuerte explosión en Rincón de los Sauces

Bomberos voluntarios de la localidad petrolera comunicaron que tres personas fueron hospitalizadas.

Redacción

Por Redacción

Explosión en una localidad petrolera de Neuquén. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Explosión en una localidad petrolera de Neuquén. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Tres hombres fueron hospitalizados luego de una fuerte explosión en Rincón de los Sauces. Sufrieron severas quemaduras.

Trabajaron dos dotaciones de bomberos en el hecho en la localidad petrolera.

Qué se sabe de la fuerte explosión en Rincón de los Sauces

Según el parte de bomberos voluntarios de la localidad, ayer a las 17:13 se recibió un llamado por un presunto incendio en calle Omar Sandoval. Se movilizaron dos dotaciones cargo del Jefe de Cuerpo Activo, sargento Ricardo Reyes.

«Al arribar al lugar, personal policial y hospitalario informó que se habría producido una explosión, dejando como saldo tres personas de sexo masculino con quemaduras, quienes fueron trasladadas al hospital para su atención», comunicaron.

Sumaron que se realizó la inspección y verificación del área, constatando la ausencia de focos ígneos o riesgos térmicos.

En el sitio trabajaron bomberos voluntarios, personal policial y del hospital local.

Según indicó Radio Urbana, el hecho habría ocurrido mientras se trabaja en una pérdida de agua de una vivienda.


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Tres hombres fueron hospitalizados luego de una fuerte explosión en Rincón de los Sauces. Sufrieron severas quemaduras.

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