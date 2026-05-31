En vivo: Cipolletti empata con San Martín de Mendoza por el Federal A

Cipolletti ya le ganó a San Martín en este torneo, 3 a 0 en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti empata 0 a 0 con San Martín de Mendoza por la fecha 11 del Federal A en la que buscará seguir en los primeros puestos, dentro de la zona de clasificación de su grupo.

El Albinegro viene de ganarle al puntero Atenas de Río Cuarto en La Visera y trepó al tercer puesto de la tabla. San Martín está último y necesita ganar, algo que solo hizo una vez en el campeonato.

Para este encuentro, volvió Nicolás Trejo en el lateral derecho luego de superar una lesión muscular. El defensor entró por Fernando Pettineroli en el único cambio de Fabián Enríquez respecto a la fecha pasada.

Los once de Cipo en Mendoza son: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.