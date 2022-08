Abusos a menores: hagan algo

Gladis Alarcón, DNI 12.103.937

ROCA

Me dirijo a quien pueda y quiera leer esta carta: jueces, fiscales, etc, que dicen trabajar sobre el tema abusos de menores. Se necesitan con suma urgencia cambios sobre esta ley. Estos señores no saben ni entienden el padecer y el dolor de niños que esperan respuestas, así como sus familias.

Nosotros nos convertimos en su voz ya que ellos no tienen la manera de ser escuchados.

Aun así, no tenemos respuestas. ¿Hasta cuándo tanta burocracia? Si no están capacitados para tratar tan delicado y preocupante tema, den un paso al costado y dejen que otras personas con más preparación y sentimientos se ocupen de estos temas.

No se trata de un sueldo importante, o la comodidad de un despacho, este tema va mucho más allá de eso.

Hay muy buenos abogados que se ocupan y preocupan. El problema está cuando las denuncias y pruebas llegan a sus manos: en lugar de leer y ocuparse archivan, que es lo más práctico, parece.

Me pregunto: ¿cuántos temas son tratados por día? Con tantos empleados caminando en una fiscalía, no me cierra. Basta de mirar para un costado. Los judiciales de Río Negro y Neuquén se manejan de la misma manera, en Nación pasa lo mismo.

Aprueben la ley solicitada por un abuelo que a pesar de todo su dolor, de él y su familia, siguen con su lucha, mi apoyo total para ellos.

Abogados y sociedad toda si nos acompañaran en este reclamo sería de gran ayuda. En nombre de los niños y sus familias, muchas gracias.