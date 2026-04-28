Abusos en el bosque Llao Llao

Vecinos Villa LLao LLao

Enrique Alberto Malaureille,DNI: 4856428 y siguen más de 30 firmas.

Un grupo de vecinos autoconvocados de hemos presentado una carta formal dirigida al Intendente y a los organismos competentes, exigiendo que no se otorguen permisos para food trucks y se suspenda la instalación de una granja de animales enfermos en el área protegida de Llao Llao.

La misiva, que cuenta con el respaldo de la comunidad, detalla una serie de reclamos. Entre los puntos más críticos se encuentra la sin razón de utilizar la casa del guardabosques e histórico vivero para colocar una granja de animales enfermos.

No necesitamos aclararles lo que puede significar animales de granja infectando animales del bosque, contaminación de efluentes, uso intensivo de áreas protegidas.

Acerca de los food trucks cerveceros, planean colocarlos en El acceso del cerro Llao Llao, con ausencia de sanitarios, recolección de basura, y seguridad, cada vaso de cerveza que vendan, servilletas, etc. van a contaminar el bosque,

Pedimos ayuda en difundir nuestra acción. De nosotros depende proteger el bosque, su flora, su fauna para las generaciónes futuras. defendamos el medio ambiente:

El bosque es propiedad de la humanidad.