Maluma sorprendió a sus seguidores con un impactante anuncio

El cantante Maluma sorprendió a sus seguidores con el anuncio oficial de su nuevo álbum de estudio, titulado “Loco x Volver”, que saldrá a la luz el próximo 15 de mayo en todas las plataformas de música.

El anuncio llegó a través de un emotivo video que el artista colombiano compartió en su cuenta de Instagram, celebrando su vuelta a la música a 3 años del estreno de Don Juan, su último disco de estudio.

Maluma anunció “Loco x Volver”, su nuevo álbum más personal

“Estoy nervioso, estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la forma más natural, orgánica y tranquila del mundo, porque esto que les voy a contar es muy importante para mí, para todos. Llevo trabajando dos años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo. Tiene álbum nuevo el 15 de mayo, se llama Loco x Volver”, anunció en un video que ya está resonando en todas las redes sociales.

El músico expresó su felicidad por su nueva etapa musical, que promete abordar más sus raíces colombianas: “No saben la felicidad, no saben la emoción de verdad que se siente en este momento poder contarles esta noticia de un trabajo que he estado haciendo durante años y por fin ustedes van a verlo y van a ser testigos de este caparazón nuevo y de lo que soy ahora, de esta mentalidad que tengo ahora”.

“Loco x Volver” nace de Juan Luis, su nombre de pila, y de su esencia: “Extrañaba a ese niño soñador y volví, volví, volví. Ahora estoy bien, estoy fuerte, estoy feliz, emocionado y es un álbum que me ayudó a sanar. Es el álbum más importante y más personal que he hecho”.

En la misma línea, agradeció a sus cientos de seguidores y fanáticos fieles que lo acompañaron en todos sus proyectos: “Este es un momento muy especial para mí, contarles que se viene un álbum nuevo, Loco x Volver, 15 de mayo, espero se sientan identificados. Un álbum que representa mis raíces, mi cultura, mi esencia y mi corazón. Los amo, 15 de mayo, Loco x Volver. Qué emoción tan hijueputa”.