Adiós a los petrodólares

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Arabia Saudita finalmente comprendió que por más de 50 años entregó su infinita riqueza petrolera a EE.UU. sin exigir verdaderas ganancias, confiando de que la superpotencia era su amiga y todo estaba bien, pero viendo los negocios turbios en los que está inmerso el presidente Donald Trump ha reconsiderado su posición.

Ahora ha roto el compromiso que la obligaba a entregar su riqueza petrolera, pagada con papeles estadounidenses que no le significan un pago justo para su principal riqueza .

Esto ha enfurecido a Trump, que no acepta que Arabia fije el precio de su petróleo en otras monedas como lo hace Rusia.

Ahora el reino saudita pretende -y lo logrará- vender su petróleo a otros países que le pagarán en diversas monedas, más convenientemente.

EE. UU. tuvo el negocio del petróleo internacional en sus manos, pero ahora Venezuela, Arabia Saudita y otras naciones venden inmensas cantidades de crudo a China, y cualquier otro país que pague con diversas monedas, que escapan al control norteamericano.

Veremos si el presidente Javier Milei se atreve a desobedecer a su patrón (Donald Trump) y ordena a todas las empresas extranjeras que operan a discreción en Vaca Muerta, que no saquen todo el petróleo hacia EE.UU.