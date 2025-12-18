ESCUCHÁ RN RADIO
Adiós a los petrodólares

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Arabia Saudita finalmente comprendió que por más de 50 años entregó su infinita riqueza petrolera a EE.UU. sin exigir verdaderas ganancias, confiando de que la superpotencia era su amiga y todo estaba bien, pero viendo los negocios turbios en los que está inmerso el presidente Donald Trump ha reconsiderado su posición.

Ahora ha roto el compromiso que la obligaba a entregar su riqueza petrolera, pagada con papeles estadounidenses que no le significan un pago justo para su principal riqueza .
Esto ha enfurecido a Trump, que no acepta que Arabia fije el precio de su petróleo en otras monedas como lo hace Rusia.

Ahora el reino saudita pretende -y lo logrará- vender su petróleo a otros países que le pagarán en diversas monedas, más convenientemente.

EE. UU. tuvo el negocio del petróleo internacional en sus manos, pero ahora Venezuela, Arabia Saudita y otras naciones venden inmensas cantidades de crudo a China, y cualquier otro país que pague con diversas monedas, que escapan al control norteamericano.

Veremos si el presidente Javier Milei se atreve a desobedecer a su patrón (Donald Trump) y ordena a todas las empresas extranjeras que operan a discreción en Vaca Muerta, que no saquen todo el petróleo hacia EE.UU.


Petróleo

