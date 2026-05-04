Tren Solar de Jujuy: descuentos y preventa para viajar por la Quebrada

El Tren Solar de la Quebrada ofrece una experiencia panorámica y sustentable entre pueblos y cerros de la quebrada, con beneficios para viajar en temporada baja y vacaciones de invierno.

Viajar por la quebrada jujeña siempre tiene algo de ritual: la luz cambia, los cerros mutan de color y el paisaje impone su propio ritmo. En ese escenario, el Tren Solar de la Quebrada se consolida como una de las propuestas más singulares del norte argentino y se adelanta al invierno con beneficios para turistas y residentes.

El recorrido conecta pueblos que son paradas obligadas: Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara. Pero más allá de los destinos, el tren propone una experiencia distinta: funciona con energía solar y permite una vista panorámica que invita a mirar el paisaje con otros tiempos, más pausados, más atentos.

Para los meses de mayo y junio, la propuesta incluye un 15% de descuento en los tickets, con tarifas diferenciadas según el tipo de pasajero. A eso se suma el beneficio “Orgullo Jujeño”, que ofrece precios promocionales para residentes de la provincia y busca fortalecer el vínculo entre el tren y la comunidad local.

La apuesta también está puesta en el invierno, una de las temporadas más buscadas en Jujuy. Ya se encuentra habilitada la preventa para julio, y quienes compren sus pasajes durante mayo podrán acceder al mismo 15% de descuento. Una invitación a anticiparse y asegurar lugar en un recorrido que gana cada vez más protagonismo.

Los tickets pueden adquirirse de forma online, en boleterías o a través de WhatsApp, facilitando el acceso a una experiencia que combina innovación, turismo responsable y desarrollo local.

En tiempos donde el modo de viajar también importa, el tren propone algo más que un traslado: una forma de recorrer la quebrada sin apuro, con menor impacto ambiental y con la posibilidad de reconectar con lo esencial del paisaje.