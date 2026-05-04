Reabren las inscripciones a los cursos gratuitos del Instituto Vaca Muerta: ¿cómo inscribirse?

La formación incluye trabajo con simuladores, laboratorios de química aplicada, de automatización, control de procesos, de telemetría y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico. Foto: gentileza.

La industria energética continúa fortaleciendo su apuesta por la formación de mano de obra calificada. El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) abrió una nueva inscripción para los cursos gratuitos de Operador del Upstream y Seguridad Operativa en Yacimiento, diseñados para brindar competencias técnicas directas en el corazón productivo del país.

El instituto fue inaugurado recientemente el 16 de marzo, con el objetivo de brindar experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado. Solo en la convocatoria anterior se inscribieron más de 17.000 personas, demostrando el interés que despertó la iniciativa.

En esta nueva ocasión, quienes deseen capacitarse en los cursos que ofrece la institución tendrán tiempo para inscribirse desde el 4 hasta el 20 de mayo.

El principal requisito es contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado y tener habilidades digitales básicas además de contar con conectividad para las actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Los cursos disponibles son los de formación como operador de perforación, fractura, instrumentación, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción, plantas de crudo y agua: cada uno dura 4 meses, con clases presenciales que se dictarán de 14 a 18 o de 18 a 22. Las clases comienzan el 2/6.

Otra opción que estará disponible para inscribirse será el curso de seguridad operativa en yacimiento, que en este caso cuenta con la duración de un mes.

Se otorgarán certificados por los cursos realizados, acreditando competencias técnicas y

horas prácticas. Foto: gentileza.

La cursada se realiza de forma presencial en la sede del IVM en el Polo Tecnológico de la ciudad de euquén, que está equipado con simuladores, laboratorios de química aplicada, de automatización, control de procesos, de telemetría y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico. En breve, se sumará a sede del Pozo Escuela, ubicado en Río Neuquén, para realizar las prácticas de campo de los cursos de peradores.

Se otorgarán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.

La iniciativa está conformada por las principales operadoras del sector: YPF, Pluspetrol, Chevron, PAE, TotalEnergies, Vista, Tecpetrol, Shell, Pampa, Phoenix y CGC; y las empresas de servicios: Halliburton, San Antonio Internacional, Oilfield & Production Services, DLS Archer, Contreras Hermanos, TSB, NOV, SLB, PECOM, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Calfrac Well Services, Wenlen, Huinoil, SIAM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, Pason DGS, y Marbar, y las alianzas estratégicas con Banco Santander, e International Health Services Argentina S.A.

Además, el IVM cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia del Neuquén, del municipio de la ciudad de Neuquén, y de los Sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.