«Pensé que se partía en dos»: el dramático momento de un viajero europeo en los baches de la Ruta 151

El susto de un creador de contenido al cruzar la Patagonia. Foto: gentileza.

Un Fiat Marea modelo 1998, comprado por apenas 900 euros en España, avanza actualmente por América en una de las travesías más extremas del continente, unir Alaska con Tierra del Fuego por la Ruta Panamericana. El viaje es realizado por Fabio Belnome, creador de contenido catalán conocido en redes como Volata di Peluca, quien está documentando en tiempo real su paso por la Argentina. En ese recorrido, sufrió una falla en ruta mientras avanzaba por el norte argentino, en un trayecto previo al corredor que conecta con la Ruta 151 hacia la Patagonia.

Un recorrido en marcha por caminos exigentes

En plena circulación, el viajero relató una de las situaciones más críticas del trayecto mientras transitaba rutas de ripio y sectores con importantes baches. «Venía por una carretera muy mala, agarré un bache fuerte y pensé que el coche se partía en dos. De repente perdió potencia y se quedó sin respuesta», contó en un video publicado durante el viaje.

Según explicó, el vehículo comenzó a fallar de manera intermitente en caminos de ripio, perdiendo potencia por segundos hasta quedar completamente detenido al costado de la ruta. «Se encendió la luz de la batería. Paré en la ruta, faltaban minutos para que anocheciera. Intenté arrancarlo y no respondía», relató.

Sin asistencia inmediata, dos conductores que pasaban por el lugar lo ayudaron y lo remolcaron hasta un pueblo cercano. Allí, en un taller mecánico, se identificó el problema, el vehículo había activado un sistema de protección tras el impacto del bache, que cortó el suministro de combustible.

«El golpe fue tan fuerte que el auto entró en modo seguridad y desconectó la gasolina», agregó.

El paso clave hacia la Patagonia: la Ruta 151

El itinerario del viajero incluyó el corredor General Acha–25 de Mayo, atravesando la Ruta Nacional 152 y conectando con uno de los ejes más importantes del norte patagónico, la Ruta Nacional 151.

Desde 25 de Mayo, esta ruta se extiende hacia Catriel, Cipolletti y el Alto Valle de Río Negro, funcionando como uno de los principales accesos terrestres a la Patagonia desde la región pampeana.

Se trata de un corredor estratégico para el tránsito de cargas, el turismo y la conexión interprovincial, pero también de una de las trazas que más reclamos acumula por su estado de mantenimiento.

La Ruta 151 en el centro de las negociaciones

El viaje ocurre en paralelo a un debate clave sobre el futuro de la infraestructura vial en Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó días atras que el Gobierno nacional avanza en un esquema para transferir a las provincias la gestión, mantenimiento y financiamiento de rutas nacionales por un plazo de 20 años, lo que incluye tramos de la Ruta 22 y la Ruta 151.

En el caso de la 151, su importancia es central, conecta La Pampa con Río Negro y Neuquén, y concentra un flujo constante de transporte pesado y circulación regional.