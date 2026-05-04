Luz verde en el Deliberante para los minibuses eléctricos en los paseos costeros de Neuquén

Los minibuses eléctricos recorrerán el paseo costero, con paradas en la Isla 132, en Hiroki y en el Parque Central (foto Cecilia Maletti)

La mayoría de la comisión de Servicios Públicos avaló hoy la ampliación del servicio eléctrico en la zona costera, que tendrá dos ramales en diferentes circuitos y funcionará con el mismo boleto que los trayectos urbanos. El despacho tomará estado parlamentario en la sesión del jueves.

Fue el primer punto del día para el tratamiento en la comisión y el despacho del Ejecutivo consiguió los votos mayoritarios. Con la ampliación del servicio urbano en los paseos costeros, habrá dos tipos de colectivos turísticos: los dos ramales que serán parte del sistema urbano COLE y que funcionarán con la SUBE con paradas en la isla 132, Hiroki y el Parque Central y el de dos buses turísticos gratis, punto a punto que reemplazará al actual servicio que sale de la caseta de informes de la avenida Olascoaga y que recorre la ciudad con visitantes.

El bus turístico a los Parques Agrestes, la torre de Talero y con tours urbanos, está en proceso de adjudicación, tras la licitación que se hizo los primeros días de abril.

El servicio que hará el recorrido de los paseos costeros, requiere de la aprobación del Concejo porque se trata de una ampliación de la actual concesión. Si hay acuerdo político, el despacho que se aprobó hoy en comisión se votará este jueves en el recinto legislativo para la puesta en vigencia del nuevo servicio.

La comisión de Servicios Públicos aprobó el despacho para habilitar los minibuses eléctricos como parte del sistema COLE en la ciudad de Neuquén (foto Cecilia Maletti)

El presidente de la Servicios Públicos, Atilio Sguazzini (MPN), informó que el municipio incorporó en el despacho de aprobación, el diagrama de los dos recorridos, los puntos en común. Aclaró que el sistema urbano costero será «complementario al sistema tradicional, con periodo de ventana temporal que se podrá pasar de un colectivo a otro» con la misma tarjeta SUBE, destacó.

Son ocho minibuses eléctricos, con capacidad para unas 20 personas y con un tamaño acorde al sistema vial costero, desde la zona del barrio Valentina, Altos del Limay, Río Grande hasta Confluencia rural, por la vera del río Limay.

Los puntos en común de los dos circuitos nuevos que se cubrirán con los minibuses eléctricos del recorrido costero serán el Parque Central, la Isla 132 y la peninsula de Hiroki.

Cual es el recorrido de los urbanos eléctricos por el Paseo Costero

Sguazzini detalló que no tendrán las paradas cada 300 metros como el sistema tradicional, sino que tendrán dos o tres paradas en un recorrido que será de caracter experimental.

Una línea saldrá desde la zona de Valentina norte y sur hasta Hiroki, pasando por el Parque Central y la isla 132 y la otra línea tomará el recorrido del Polo Científico Tecnológico en la avenida Los Paraísos, el Parque Norte y terminará también en el Parque Central, Isla 132 y la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

Las lineas de los minibuses pasarán desde la zona de la autovía hacia los barrios costeros como Valentina, Confluencia, Altos del Limay, Río Grande y la zona de barrios cerrados cercanos a la costa y península de Hiroki.

La cabecera de la línea 31 está a la vera del río Limay. Se aprobaron dos líneas urbanas que recorrerán la costa (foto Cecilia Maletti)

Hasta ahora el único ramal que llegaba hasta los miradores del Limay es el 31, que comenzó a circular el 1 de abril y que llega desde la zona de los distritos urbanos en la autovía norte, por Obrero Argentino, hasta el río Limay.

El recorrido que harán los minibuses será por casi toda la extensión el Paseo de la Costa con alcance hasta la Isla 132 y la península de Hiroki, también desde los puntos altos de la ciudad, como el Parque Norte o Valentina norte rural.