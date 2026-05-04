Encontró una tarjeta olvidada en un cajero de Viedma y retiró $330 mil: quedó imputado por la Justicia

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos contra un hombre por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjeta de débito, tras haber utilizado un plástico que había quedado olvidado en un cajero automático para retirar dinero de una cuenta ajena. El monto sustraído habría alcanzado los 330 mil pesos.

La acusación fue presentada en una audiencia realizada este lunes en el Foro Penal de Viedma, donde el imputado fue señalado como autor del hecho, en los términos de los artículos 45 y 173 inciso 15 del Código Penal.

El hecho investigado

De acuerdo con la exposición de la fiscal del caso, el episodio ocurrió el 9 de enero alrededor de las 21 horas en un cajero automático de la sucursal del Banco Patagonia, ubicada sobre calle Tucumán.

En esas circunstancias, el imputado habría utilizado una tarjeta de débito perteneciente a otra persona, que había sido olvidada en el cajero por la nieta de la titular de la cuenta.

A través de ese uso no autorizado, se habrían realizado extracciones de dinero por un total de 330 mil pesos.

Pruebas incorporadas a la causa

La acusación se sostiene en distintos elementos probatorios, entre ellos la denuncia penal realizada por la víctima, las filmaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria donde se lo identifica en el lugar al momento del hecho y los informes de los movimientos de la cuenta afectada.

Durante la audiencia, la defensa oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal propuesta por la fiscalía.

El juez de Garantías, tras escuchar a las partes, aceptó la formulación de cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria, la cual tendrá un plazo de cuatro meses.