Tecpetrol reunió a actores clave en Neuquén: “El futuro necesita talento”, dijo Markous

El objetivo del encuentro fue definir cómo continuar el programa en una nueva etapa y el rol de cada actor en su evolución.

Tecpetrol realizó en el Hilton Garden Inn de Neuquén el encuentro Mesas de trabajo | GenEra Neuquén, un espacio orientado a impulsar propuestas concretas para la educación técnica y la inserción laboral en la industria. Participaron universidades, autoridades provinciales y empresas de la cadena de valor del oil & gas, incluyendo pymes y compañías contratistas.

La jornada se llevó adelante en el marco del tercer año del programa, desarrollado por Tecpetrol con el apoyo del Ministerio de Educación de la provincia. Desde su lanzamiento, alcanzó a más de 2.600 estudiantes de 17 escuelas técnicas y superó las 110.000 horas de capacitación, con foco en formación técnica, oficios y matemáticas, junto a la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Neuquén) y la Universidad de Flores.

La apertura estuvo a cargo de María Laura García, Chief Human Resources Officer, y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol. También participó de manera virtual Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050 y secretario general de REDUCA.

“Transitamos el tercer año de GenEra Neuquén y este es un momento para pensar hacia adelante: cómo será 2027 y cuál es el siguiente paso”, señaló García.

Markous vinculó el desarrollo de Vaca Muerta con la necesidad de formar talento local. “Argentina está frente a una gran oportunidad y Neuquén es protagonista con Vaca Muerta. Son proyectos de escala que requieren personas y capacidades para llevarlos adelante”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol de GenEra Neuquén dentro de una estrategia más amplia de desarrollo territorial, educativo y productivo: “Se integra a nuestro trabajo con comunidades y al desarrollo de proveedores, en articulación con ProPymes y el sistema educativo”.

La jornada incluyó mesas de trabajo para identificar barreras en la inserción laboral de los jóvenes, priorizar desafíos y diseñar soluciones.

Desde el ámbito educativo, Amalín Temi, coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Neuquén, destacó: “Es clave generar instancias que permitan conocernos y trabajar de manera articulada para mejorar la formación”.

En la misma línea, Glenda Temi, presidenta del Consejo Provincial de Educación, señaló: “Estos espacios permiten alinear necesidades y avanzar en propuestas que respondan tanto a la formación de los estudiantes como a las demandas del mundo del trabajo”.

Las pymes también remarcaron los desafíos en la captación de talento. “Hoy uno de los principales retos es encontrar perfiles con formación técnica y habilidades para el ámbito laboral”, planteó Eugenio Díaz, de Transportes Crexell. Por su parte, Néstor Bonilla, de BMK, destacó la importancia de estos espacios para “escuchar a los distintos sectores y aportar desde nuestro lugar”.

Lourdes Ollivier, especialista en Educación del Grupo Techint, sintetizó el espíritu de la jornada: “Hay necesidades de todos los lados, pero un objetivo común: acompañar el desarrollo de los jóvenes, la educación y la industria”.

El encuentro concluyó con la puesta en común de propuestas para seguir fortaleciendo el vínculo entre educación, industria y empleo. “Los proyectos que tenemos por delante requieren capacidades concretas. Anticiparlas y construirlas de manera conjunta es parte del desafío”, concluyó Markous.