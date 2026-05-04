Ipross traslada su delegación en Cipolletti: dónde estará y cuándo es la apertura para sus afiliados

Tras un proceso administrativo y logístico, la delegación de Ipross en Cipolletti inicia una nueva etapa. Desde este jueves 7, la atención al público se traslada de manera definitiva, dejando el inmueble ubicado

El cambio surge tras finalizar el contrato de locación anterior y la necesidad de encontrar un espacio que soporte la alta demanda de la ciudad. «Lo importante es que sepan que hay una nueva delegación en la provincia, es una de las más grandes de Ipross«, confirmaron fuentes cercanas al organismo provincial.

Afiliados 13.500 es el total de personas con cobertura activa de Ipross en la ciudad de Cipolletti.

Mapa | Nueva sede de Ipross en Cipolletti

La nueva oficina está ubicada en Río Negro N° 510. Este punto fue seleccionado tras un proceso de búsqueda que, según explicaron desde la obra social, «se tardó porque habían muchos lugares disponibles y se consignó un buen lugar».

Según indicaron la nueva locación se vincula con lo solicitado en el pliego de condiciones, que buscaba un espacio con salón de atención al público y condiciones de accesibilidad. El contrato previsto para este nuevo alquiler es por un periodo de doce meses.

Las puertas de la nueva sede estarán abiertas de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 13.30. Allí se podrán realizar auditorías médicas, trámites de afiliación y consultas por prestaciones, garantizando la continuidad del servicio en una de las zonas con mayor movimiento del sistema.

Esta mudanza representa un paso clave para agilizar los tiempos de espera de los miles de rionegrinos, en un edificio diseñado para responder a las exigencias operativas y de seguridad vigentes en la normativa provincial actual.