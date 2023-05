Adónde va la recaudación

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Irá a la compra millonaria en dólares como es el caso del avión sanitario por el que se pago casi el doble del precio ofrecido originalmente por la empresa norteamericana hecho no aclarado hasta ahora por la Gobernadora.

O tal vez vayan a solventar los salarios de los miles de agentes incorporados a la provincia estos últimos años, muchos de ellos por amiguismo o clientelismo político sin tener las capacidades necesarias para desempeñar tales cargos, la mayoría de estas incorporaciones no mejoraron los servicios que la Provincia presta a la Gente. Quizás sean para pagar la campaña del humo verde realizada por todos los medios publicitarios existentes a saber: diarios, redes, televisivos, radiales etc. todo este gasto millonario no le mejoró la vida a nadie como tampoco la mejoró la fortuna invertida en publicidad por todos los medios disponibles de cualquier inauguración o emprendimiento que haga la Provincia, no están para eso.

A lo mejor son para solventar los gastos que originan los millones de pesos en que fue endeudada la Provincia, sin contar el plan Castello que al día de hoy se deben 385 millones de dólares pagaderos a cinco años que al actual valor del blue nos da friolera de 180.950.000.000 millones de pesos, por supuesto que nunca se va poder afrontar dicha deuda, se dan cuenta del disparate que esto significa, del descontrol que hay, todo esto nos demuestra que Río Negro está gobernada por gente alienada mentalmente . O quizás el dinero vaya a solventar otros gastos que nosotros ni imaginamos.

Los verdaderos responsables de todo este entuerto son Weretilneck, Carreras y Compañía. .