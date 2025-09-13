Agradece la atención del ISSN

Hugo Righetti, DNI 12.258.374

NEUQUÉN

Quiero expresar mi agradecimiento al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Por experiencia personal, padeciendo una enfermedad respiratoria, fui atendido en una clínica privada de Neuquén. La atención fue excelente, tanto por parte del equipo de enfermeras como de los médicos, todos de alta profesionalidad.

Quiero destacar que, sin conocer previamente los costos de la internación, el 100% de los gastos fue cubierto por el ISSN, entidad a la que estoy afiliado desde hace 40 años. Sin ninguna complicación, la clínica recibió todo lo que solicitó para mi atención médica.

Cuando se habla de la importancia de sostener el ISSN, desde la administración y responsabilidad del estado neuquino, creo que, por esta experiencia personal, debemos apoyar y defender que el Instituto siga siendo administrado por nuestra provincia. Ahora, ya en mi casa y en proceso de recuperación, solo me queda decir: ¡GRACIAS! Seré uno más en la defensa de las buenas instituciones neuquinas.

