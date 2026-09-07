Agradecimiento al equipo médico y personal de las clínicas Pasteur y San Agustín

María Ester Bravo Gaviña (Tilita) DNI 4.874.618

NEUQUÉN

No existen palabras suficientes para expresar la gratitud que siento hacia Uds. Hoy puedo seguir adelante y festejar mis 80 años gracias a que unieron su inmenso profesionalismo y su gran calidad humana para salvar mi vida.

Quiero agradecer especialmente de la clinica San Agustin, a la Dra. Silvia Lignieres y al Dr. Asebey, mis medicos de cabecera, por su guia constante,su contención, por estar siempre al cuidado de mi salud general y atentos a todo lo que necesito.

De la clinica Pasteur, al Dr. Lavaggi por su visión clara y por ser el primero en diagnosticar con precisión que era necesario operar.

Al Dr. Barbosa por sus manos expertas y su execelencia como cirujano en mi operacion de corazón.Al Dr. Cortez de cuidados en la unidad coronaria por su compañia constantes, su calidez y por sostenerme en el posoperatorio y el dificil proceso de la ostiomielitis. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todo el personal de la clínica, enfermeros y camilleros, por su cuidado diario, paciencia y dedicación.

Al equipo de cocina, mucamas,y recepcionistas por su calidez y mantener todo impecable y hacerme sentir acompañada y atendida cada jornad.De PAMI a la Dra. Pérez Rincón por su rapidez, profesionalismo y eficiencia al evaluar y gestionar mi internacion domiciliaria. Ustedes cuidaron més que mi salud, siempre los llevaré en mi corazon.

