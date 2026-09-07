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Agradecimiento al equipo médico y personal de las clínicas Pasteur y San Agustín

Carta de Lector

Por Carta de lector

María Ester Bravo Gaviña (Tilita) DNI 4.874.618

NEUQUÉN

No existen palabras suficientes para expresar la gratitud que siento hacia Uds. Hoy puedo seguir adelante y festejar mis 80 años gracias a que unieron su inmenso profesionalismo y su gran calidad humana para salvar mi vida.
Quiero agradecer especialmente de la clinica San Agustin, a la Dra. Silvia Lignieres y al Dr. Asebey, mis medicos de cabecera, por su guia constante,su contención, por estar siempre al cuidado de mi salud general y atentos a todo lo que necesito.
De la clinica Pasteur, al Dr. Lavaggi por su visión clara y por ser el primero en diagnosticar con precisión que era necesario operar.

Al Dr. Barbosa por sus manos expertas y su execelencia como cirujano en mi operacion de corazón.Al Dr. Cortez de cuidados en la unidad coronaria por su compañia constantes, su calidez y por sostenerme en el posoperatorio y el dificil proceso de la ostiomielitis. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todo el personal de la clínica, enfermeros y camilleros, por su cuidado diario, paciencia y dedicación.

Al equipo de cocina, mucamas,y recepcionistas por su calidez y mantener todo impecable y hacerme sentir acompañada y atendida cada jornad.De PAMI a la Dra. Pérez Rincón por su rapidez, profesionalismo y eficiencia al evaluar y gestionar mi internacion domiciliaria. Ustedes cuidaron més que mi salud, siempre los llevaré en mi corazon.


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María Ester Bravo Gaviña (Tilita) DNI 4.874.618

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