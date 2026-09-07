Juan Alfredo Nieva V.T.

DNI 4.5470.607

VILLA REGINA

Hace diez años, después de perder una final en Nueva York, Messi le anunciaba al mundo que la Selección no era para él y daba un paso al costado. Leo tenía sobre su espalda el legado de Diego; era el elegido que venía a reemplazar al máximo ídolo de la nación argentina.

Todos recordamos cómo fueron aquellas finales que nos tocó perder, y sabemos lo cruel que fue nuestra sociedad con un chico que era nuestro mejor ejemplo en el mundo. Era una persona amada y venerada en todos lados, menos en su tierra. Parecía que el gran deporte nacional era criticarlo, ya fuera porque “no se sabía el himno” o “porque solo jugaba en el Barcelona”. Pero esa vez Messi nos enseñó algo. A pesar de todas las adversidades, dio vuelta su decisión y volvió a intentarlo.

El mejor futbolista del mundo nos mostró que no siempre se gana, y que después de la derrota debemos levantar la cabeza para seguir adelante. Seis años después de ese momento nos dio la Copa del Mundo, nos regaló el día más feliz de la historia de este país y el mundo entero le demostró cuánto lo queremos.

Esta semana, tras perder otra final en Nueva York, Leo volvió a renunciar, pero diez años después los argentinos aprendimos a quererlo incluso más en la derrota.

Siento que su victoria más grande no fue Catar, sino el habernos enseñado a no rendirnos y a ser mejores personas. Gracias por todo Leo

