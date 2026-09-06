Vialidad Nacional licitó las 5.000 toneladas de asfalto en caliente para reparar la Ruta 151: qué falta para iniciar las obras

La resolución oficial señala que la calzada presenta fisuras generalizadas, pérdida de agregados y baches profundos, una situación que se agravó con las lluvias y el tránsito de vehículos pesados. Foto: archivo. Foto: archivo.

Después de varios meses de trámites y de una primera licitación que había quedado desierta, Vialidad Nacional finalmente adjudicó las 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente destinadas a las reparaciones de la Ruta Nacional 151 en Río Negro. La compra fue otorgada a Productora Química SRL por $2.100 millones y el contrato comenzó a regir el 26 de agosto, con una vigencia de cuatro meses, según consta en la documentación oficial del organismo.

La adquisición tiene como objetivo avanzar con las tareas que hasta ahora se venían realizando de manera provisoria. En la documentación, el organismo explicó que el material permitirá intervenir prioritariamente los sectores más deteriorados de los cerca de 147 kilómetros que separan el acceso a Cipolletti del límite con La Pampa, mediante «bacheos profundos estructurales y carpetines» en aquellos tramos que presentan «deformaciones transversales y desprendimiento masivos de agregados».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Nisim Tasat, confirmó que ya se realizó una solicitud de provisión por 1.000 toneladas de las 5.000 contratadas. “Una vez que tengamos el material comenzaremos con su aplicación”, explicó. Sobre la fecha de inicio, aclaró que todavía no puede precisarse, ya que la solicitud está pendiente de aprobación por parte de Vialidad Central.

De la licitación desierta a la compra por urgencia para la Ruta 151

La situación tiene como antecedente el proceso que había sido informado en agosto. Vialidad señaló que las primeras gestiones para conseguir la mezcla necesaria para las reparaciones de la 151 se remontaban a diciembre de 2025, pero los procedimientos no habían permitido concretar la adquisición. En particular, un renglón había quedado desierto y un nuevo proceso terminó fracasando por discrepancias técnicas.

“Durante el tiempo transcurrido sin que pudiera concretarse su adquisición, la problemática existente sobre la traza se agravó”, sostuvo Vialidad en la resolución. El organismo describió un “avanzado deterioro de la calzada”, con severa oxidación y envejecimiento del asfalto, fisuración generalizada, desprendimiento de agregados y formación de baches profundos.

Frente a ese escenario, el Distrito Río Negro pidió una contratación directa mediante compulsa abreviada por urgencia. La nueva compra fue planteada específicamente para la RN 151 y no para distribuir el material entre las distintas rutas nacionales de la provincia: Vialidad dejó establecido que las necesidades de las RN 22, 23 y 40 serán abordadas mediante un nuevo procedimiento de licitación pública.

El presupuesto oficial era de $2.275 millones y finalmente se adjudicaron los trabajos por $2.100 millones. La provisión contempla 5.000 toneladas, a un valor de $420.000 por tonelada.

Cómo se distribuirán las 5.000 toneladas de asfalto para la Ruta 151

La orden de compra tiene una vigencia de cuatro meses, desde el 26 de agosto hasta el 26 de diciembre de 2026. Las 5.000 toneladas corresponden al total contratado, pero Vialidad no recibirá todo el material de una sola vez. La mezcla se irá solicitando de manera parcial, de acuerdo con los trabajos previstos, las necesidades del organismo y su capacidad de colocación y logística, hasta completar el consumo total de la orden. Una vez realizada cada solicitud de provisión, el proveedor tendrá hasta cinco días para entregar el material.

La provisión estará destinada al tramo Cipolletti-límite con La Pampa y que la prioridad estará puesta en los puntos que presenten mayor deterioro.

Según pudo saber este medio, las 5.000 toneladas permitirían cubrir unos 6 kilómetros continuos, tomando como referencia un ancho de 6,7 metros y un espesor de 5 centímetros. Sin embargo, cabe remarcar que el organismo nacional indicó que no se tratará de una cobertura continua de la ruta, sino que el material será utilizado en los sectores más deteriorados.

Además, Vialidad Nacional se hará cargo del transporte, según establece el pliego de especificaciones técnicas de la contratación. La empresa deberá producir la mezcla en una planta ubicada a no más de 200 kilómetros del punto medio de la zona de trabajo, contar con un laboratorio para realizar los controles correspondientes y entregar el material en su planta, desde donde será retirado por el organismo.

Con la contratación ya adjudicada, el próximo paso será la aprobación de la primera solicitud de provisión por 1.000 toneladas que realizó el Distrito 20. Recién después de recibir el material, Vialidad podrá comenzar con su aplicación en los sectores más deteriorados de la Ruta 151.