Del frío polar a los primeros calores de la primavera: qué dice el pronóstico de la semana del 6 de septiembre para Neuquén, Río Negro y todo el país

El tiempo transitará un escenario de contrastes extremos durante los próximos días en todo la Patagonia y el territorio nacional. El ingreso de un frío polar que se instaló en el inicio de septiembre mantendrá heladas generalizadas y marcas térmicas por debajo de la media, antes de dar paso a un giro atmosférico que impulsará los primeros calores con gusto a primavera.

El paso de este frente gélido mantendrá en alerta al sector agropecuario por el riesgo que representan las bajas temperaturas para los cultivos en desarrollo, en un contexto donde el fortalecimiento del fenómeno El Niño todavía no logra traducirse en precipitaciones continuas sobre el mapa nacional.

De la ola polar a los 22ºC de primavera en el Alto Valle durante la semana del 07 al 13 de septiembre

En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y el resto del Alto Valle, la semana mostrará dos caras totalmente opuestas. Las primeras mañanas del período estarán dominadas por el aire seco, cielo despejado y heladas matinales con registros de 0°C a 2°C.

Hacia el jueves y viernes, la rotación del viento al sector norte empujará los termómetros hacia arriba, alcanzando máximas agradables de entre 20°C y 22°C para cerrar la semana con sol.

Mañanas de -5°C y paulatina tregua del frío en la cordillera de la Patagonia

En las ciudades turísticas andinas de Neuquén y Río Negro, el inicio de la semana se mantendrá plenamente invernal antes de dar espacio al alivio. Bariloche, San Martín y Angostura: tendrán heladas intensas durante el amanecer con mínimas que oscilarán entre los -3°C y los -5°C en zonas llanas y periféricas.

Con el correr de los días, la inestabilidad y la probabilidad de nieve irán cediendo, dando paso a tardes con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se acomodarán entre los 10°C y 12°C.

El resto del Norte Patagónico: Maquinchao tocó los -10°C y la costa se templará

En la meseta rionegrina y la franja atlántica, el frío polar se sintió con extrema severidad en las últimas horas: