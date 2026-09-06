Fin de semana a pleno en Neuquén: el Confluencia de Sabores convocó a más de 80.000 personas y creció la ocupación hotelera

La ciudad de Neuquén transita este domingo el cierre de un fin de semana a pleno consumo y turismo. El festival Confluencia de Sabores, el evento estrella del mes aniversario de la capital, transformó al Parque Jaime de Nevares en un imán que traccionó a 80.000 personas y disparó la reserva de plazas hoteleras en la región.

La combinación de la mega feria gastronómica con la presentación de Los Fabulosos Cadillacs y otros eventos privados generó un pico de actividad económica en el Alto Valle. Según los datos oficiales, la capital registró un 70% de ocupación hotelera durante el viernes y el sábado por la noche, absorbiendo un fuerte caudal de visitantes de provincias vecinas.

Los números del boom gastronómico y el consumo del primer fin de semana de septiembre 2026 en Neuquén

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, confirmó el éxito de la tercera edición de este sello gastronómico. El funcionario reveló a Diario RÍO NEGRO que solo durante la jornada del sábado, que presentó un clima más fresco, se vendieron más de 15.000 porciones de comida, una cifra que fue ampliamente superada durante este domingo a pleno sol.

El despliegue en el Jaime de Nevares cuentó con un escenario 360° central con clases magistrales y una enorme oferta comercial.

Sobre este armado, Cayol detalló: «Hubo 40 food trucks, 40 stands de bebidas, bebidas desde café hasta cervezas, gins, vermut, licuados, de todo. Además del sector de ahumados y sector de carpas para los restaurantes».

La radiografía del evento en cifras de alto impacto:

Asistencia masiva: 80.000 personas transitaron por el predio durante el fin de semana.

80.000 personas transitaron por el predio durante el fin de semana. Impacto comercial: más de 15.000 platos vendidos exclusivamente en el primer día.

más de 15.000 platos vendidos exclusivamente en el primer día. Oferta total: 90 expositores gastronómicos (carros, ahumadores, bebidas).

90 expositores gastronómicos (carros, ahumadores, bebidas). Derrame turístico: 70% de las plazas hoteleras de la capital reservadas.

El impacto en la hotelería y la matriz local

Desde el área de Turismo confirmaron que gran parte del público que pernoctó en la ciudad llegó desde el interior de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, enmarcó el evento dentro de la estrategia de potenciar el desarrollo local.

La funcionaria destacó la realización del festival «con más de 90 puestos, con la gastronomía nuestra, con la gastronomía local, regional, con productos locales y regionales, que eso la pone en valor y la verdad que es un Neuquén que está con mucho crecimiento y cuando una ciudad crece necesita propuestas gastronómicas importantes y de este nivel».

El sector privado celebró la inyección de consumo. En representación de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), Pablo Méndez respaldó la articulación con el Municipio y afirmó que les «encanta que la ciudad tenga este tipo de eventos, sobre todo aportando a la gastronomía y a la hotelería de la ciudad».

Mientras los ahumadores despachan los últimos pedidos de este domingo, la Municipalidad ya confirmó cómo seguirá el calendario para mantener activo el polo del Jaime de Nevares durante la primavera.

El primer fin de semana de octubre será el turno del regreso de Neuquén Emprende, que contará con un formato reducido de carros de comida como acompañamiento. Además, Cayol anticipó que la marca «Confluencia» tendrá próximos capítulos temáticos para potenciar a los productores de la Patagonia: se vienen las ediciones exclusivas de Confluencia de Cervezas y Confluencia de Gin.