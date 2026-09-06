Encontraron a un hombre muerto sobre la banquina de la Ruta 17 en Añelo: investigan si fue atropellado

Un hombre fue encontrado muerto en la banquina de la Ruta 17 en la ciudad de Añelo este domingo 6 de septiembre. Las autoridades investigan un presunto siniestro vial y un conductor fue demorado.

Según la información preliminar que tuvo el Ministerio Público Fiscal, la víctima habría sido embestido por un auto y por el hecho fue demorado el conductor de un Chevrolet Cruze.

Cómo avanza la investigación por el hallazgo de un muerto en Añelo

En el caso intervino la fiscal Eugenia Titanti, quien requirió que al demorado se le realice el test de alcoholemia y también ordenó que se le secuestre su vehículo.

Además, pidió que se lleve a cabo la pericia accidentológica para determinar la dinámica del siniestro.

Por otro lado, el cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue para la realización de la autopsia, con el fin de determinar tanto su identidad como las circunstancias de su deceso.